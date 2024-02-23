За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, злочинна армія РФ сформувала окремий підрозділ з колишніх найманців ПВК “Вагнер” та кинула їх у м'ясні штурми під Авдіївкою на Донеччині.
Що відомо про новий загін армії РФ з колишніх “вагнерівців” під Авдіївкою
Він підкреслив, що бійці з цього підрозділу вже приймають участь у бойових діях в районі Авдіївки.
Скібіцький також додав, що Росія використовує бригаду "Ветерани", яка теж є добровольчим корпусом.
Представник ГУР зазначив, що колишні “вагнерівці” у боях в районі Авдіївки використовують ту саму тактику, що і під час боїв за Бахмут.
Йдеться про постійні штурмові дії та досягнення результату за будь-яку ціну.
Представник ГУР також пояснив, що завезені Росією найманці з країн Африки та з Сирії не хочуть брати участь у війні проти України, однак використовують можливість таким чином потрапити до країн ЄС.
Що відомо про ситуацію із боєприпасами в країни-агресорки
Скібіцький зазначив, що протягом минулого року в Росії виготовили близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року планують довести виробництво до 2,7 млн.
За його словами, заявлені цілі потребують проведення модернізації виробничих потужностей, однак цьому заважають західні санкції.
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