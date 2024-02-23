Росія кинула колишніх "вагнерівців" у м'ясорубку під Авдїївкою — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія кинула колишніх "вагнерівців" у м'ясорубку під Авдїївкою — ГУР

Найманці ПВК Вагнер
Джерело:  Інтерфакс-Україна

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, злочинна армія РФ сформувала окремий підрозділ з колишніх найманців ПВК “Вагнер” та кинула їх у м'ясні штурми під Авдіївкою на Донеччині.

Що відомо про новий загін армії РФ з колишніх “вагнерівців” під Авдіївкою

У РФ зараз формується добровольчий корпус із 18 тисяч осіб. Це, зокрема, всі колишні "вагнерівці", керує цим Міністерство оборони, — зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що бійці з цього підрозділу вже приймають участь у бойових діях в районі Авдіївки.

Скібіцький також додав, що Росія використовує бригаду "Ветерани", яка теж є добровольчим корпусом.

Так, їх активно використовують через те, що мають бойовий досвід. Тобто на полі бою їх зараз можна побачити, — пояснює Скібіцький.

Представник ГУР зазначив, що колишні “вагнерівці” у боях в районі Авдіївки використовують ту саму тактику, що і під час боїв за Бахмут.

Йдеться про постійні штурмові дії та досягнення результату за будь-яку ціну.

Що стосується зарплати, то вона там майже така сама, як і в збройних силах Росії. Але у "Вагнера" зарплата була вищою, і "Вагнер" дуже цінував своїх інструкторів і командирів, — зазначив Скібіцький.

Представник ГУР також пояснив, що завезені Росією найманці з країн Африки та з Сирії не хочуть брати участь у війні проти України, однак використовують можливість таким чином потрапити до країн ЄС.

Ніхто не хоче йти воювати. Вони сюди йдуть просто для того, щоб потім втекти і потрапити в Європу. Усі думають, що вони йдуть сюди воювати. Але це не так. Повірте, — зазначив Скібіцький.

Що відомо про ситуацію із боєприпасами в країни-агресорки

Скібіцький зазначив, що протягом минулого року в Росії виготовили близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм, а цього року планують довести виробництво до 2,7 млн.

Наша оцінка така: росіяни виготовили минулого року — просто виконали державне оборонне замовлення — це близько 2 млн боєприпасів калібру 122 мм nf 152 мм. Але це плани. Подивимося, чи будуть вони здійснені, — зазначив представник ГУР.

За його словами, заявлені цілі потребують проведення модернізації виробничих потужностей, однак цьому заважають західні санкції.

Ми просимо партнерів, що санкції мають бути спрямовані на верстати, на матеріали, з яких виробляють електронні чипи, мікросхеми тощо. Тож це дуже широкий спектр, у цьому напрямі нині працює і Головне управління розвідки, і вся наша розвідувальна спільнота. Це стосується всього, що пов'язано з виробництвом озброєння. І я вже не кажу про кількість підприємств, які Росія залучила у виробництво, — наголосив Скібіцький.

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