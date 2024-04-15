"Вагнерівці" готують спецпризначенців у Білорусі для вторгнення в Україну

В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України.

Що відомо про підготовку ДРГ найманцям ПВК “Вагнер”

За інформацією білоруського підпілля тут (у Білорусі — ред.) пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

Вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова, — повідомляють у Центрі нацспротиву. Поширити

Що відомо про діяльність ПВК "Вагнера"

Після смерті лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частину найманців перекинули до Білорусі. За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли також до складу Росгвардії.

В кінці лютого, згідно з даними розвідки Британії, у Білорусі залишалось менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Також було відомо, що частину найманців перекидували назад до Росії.

Хто міг організувати ліквідацію Пригожина

Попри те, що очільник ГУР України Кирило Буданов досі не підтвердив інформацію про смерть ексглави ПВК “Вагнер”, іноземні ЗМІ уже називають ймовірного організатора вбивства “кухаря Путіна”.

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, якого вважають одним з головних ідеологів війни проти України, міг усунути ворога президента РФ.

Після заколоту Пригожина Патрушев «взяв керівництво на себе». Він нібито дзвонив офіцерам, які симпатизують Пригожину, і просив їх переконати голову «ПВК Вагнера» припинити заколот. Також Патрушев шукав посередників для вирішення конфлікту в сусідніх країнах — серед лідерів Білорусі й Казахстану. Олександр Лукашенко відгукнувся, а от Касим-Жомарт Токаєв відмовився, — пише ЗМІ. Поширити

Що важливо розуміти, одразу після провалу заколоту Патрушев почав розробляти план вбивства Пригожина.