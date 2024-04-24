Білоруські військові передислокували системи ППО до російського кордону — "Гаюн"

У середу, 24 квітня, стало відомо, що військовий підрозділ протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі було переведено до білорусько-російського кордону у Климовицькому районі Могильовської області.

Білоруські військові передислокували системи ППО до російського кордону

Як уточнюють OSINT-спеціалісти, білоруські військові із 740-го зенітного ракетного полку розмістили свої системи ППО буквально у 5 кілометрах від кордону з Росією, в околицях села Федотова Буда.

Причина передислокації, за словами спостерігачів, невідома, оскільки у тому регіоні, куди переведено підрозділ ППО, немає стратегічно важливих об’єктів, які конче необхідно прикривати від повітряних ударів. Єдиними цікавими з воєнного погляду об’єктами можуть вважатися лише цементний завод у Костюковичах і "Кричевцементношифер", що виробляє портландцемент.

Припустимо, що через нездатність російської ППО повністю запобігати ударам безпілотників білоруські військові всерйоз занепокоїлися прикриттям повітряного простору на сході Білорусі. Ймовірно, відпрацьовувати виконання завдань на "нових ділянках місцевості" і відправили 740-й полк, — розмірковують на каналі. Поширити

На озброєнні цього полку, який перебуває у складі Північно-Західного оперативного командування, — ЗРК "Оса-АКМ". Водночас "Гаюн" нагадує, що основні підрозділи ППО ЗС Білорусі розміщуються у західній і центральній частинах країни. На сході лише біля Бобруйська дислокується 147-й зенітний ракетний полк і відтепер 740-й.

OSINT-експерти підкреслюють, що можливою причиною переміщення систем ППО є зовсім інший, поки що невідомий фактор.

Що відомо про підготовку ДРГ найманцям ПВК “Вагнер”

В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України.

За інформацією білоруського підпілля тут (у Білорусі — ред.) пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт". Навчання проводили все ті ж інструктори з ПВК "Вагнер", які знайшли собі притулок саме на території країни союзника Росії, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.