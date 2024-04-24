Білоруські військові передислокували системи ППО до російського кордону — "Гаюн"

У середу, 24 квітня, стало відомо, що військовий підрозділ протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі було переведено до білорусько-російського кордону у Климовицькому районі Могильовської області.
Білоруські військові передислокували системи ППО до російського кордону
Як уточнюють OSINT-спеціалісти, білоруські військові із 740-го зенітного ракетного полку розмістили свої системи ППО буквально у 5 кілометрах від кордону з Росією, в околицях села Федотова Буда.
Причина передислокації, за словами спостерігачів, невідома, оскільки у тому регіоні, куди переведено підрозділ ППО, немає стратегічно важливих об’єктів, які конче необхідно прикривати від повітряних ударів. Єдиними цікавими з воєнного погляду об’єктами можуть вважатися лише цементний завод у Костюковичах і "Кричевцементношифер", що виробляє портландцемент.
На озброєнні цього полку, який перебуває у складі Північно-Західного оперативного командування, — ЗРК "Оса-АКМ". Водночас "Гаюн" нагадує, що основні підрозділи ППО ЗС Білорусі розміщуються у західній і центральній частинах країни. На сході лише біля Бобруйська дислокується 147-й зенітний ракетний полк і відтепер 740-й.
OSINT-експерти підкреслюють, що можливою причиною переміщення систем ППО є зовсім інший, поки що невідомий фактор.
Що відомо про підготовку ДРГ найманцям ПВК “Вагнер”
В Білорусі завершилася восьма підготовка спецпризначенців під керівництвом найманців ПВК "Вагнер". Головним їх завданням буде робота на території України.
Як зазначають в ЦНС, головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.
Вагнерівці проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки, тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети і кулемети Калашникова, — повідомляють у Центрі нацспротиву.
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