Белорусский диктатор и приспешник лидера кремлевского тоталитарного режима Владимира Путина Александр Лукашенко цинично заявил о готовности Кремля использовать ядерное оружие против Украины в случае ударов ракетами ATACMS по территории России.
Лукашенко прибегает к истерическим угрозам на фоне получения Украиной ATACMS от США
В частности, Лукашенко заявил, что США якобы пытаются ослабить Россию и "перегрузить" Европу, чтобы один на один вступить в противостояние с Китаем.
Он подчеркнул, что якобы США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS без предварительных условий их использования.
Он также заявил, что после развала СССР на территории Беларуси находилось самое современное на тот момент стратегическое ядерное оружие, которое сейчас находится в России.
Как Украина увеличивает перечень нефтеперерабатывающих объектов в России с целью уничтожения
По словам военно-политического аналитика Тараса Загороднего в материале для издания Цензор.net, СБУ расширяет перечень объектов в России, на которые осуществляются атаки дронами.
В частности, в этот перечень также попали нефтебазы страны-агрессорки.
Он отметил, что такие атаки имеют и практический эффект, а не сугубо эстетическое удовольствие от масштабных пожаров на стратегических объектах страны-агрессорки.
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