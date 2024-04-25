Лукашенко начал угрожать Украине апокалипсисом на фоне получения ATACMS от США
Категория
Политика
Дата публикации

Лукашенко начал угрожать Украине апокалипсисом на фоне получения ATACMS от США

Александр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Белорусский диктатор и приспешник лидера кремлевского тоталитарного режима Владимира Путина Александр Лукашенко цинично заявил о готовности Кремля использовать ядерное оружие против Украины в случае ударов ракетами ATACMS по территории России.

Лукашенко прибегает к истерическим угрозам на фоне получения Украиной ATACMS от США

В частности, Лукашенко заявил, что США якобы пытаются ослабить Россию и "перегрузить" Европу, чтобы один на один вступить в противостояние с Китаем.

Любое неосторожное слово или движение может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия, — истерически заявляет белорусский диктатор.

Он подчеркнул, что якобы США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS без предварительных условий их использования.

И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она владеет. Это будет апокалипсис. Для этого все готово, пугает Лукашенко.

Он также заявил, что после развала СССР на территории Беларуси находилось самое современное на тот момент стратегическое ядерное оружие, которое сейчас находится в России.

Была размещена, и я ее видел, как я говорил, занимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения, — заявляет белорусский диктатор.

Как Украина увеличивает перечень нефтеперерабатывающих объектов в России с целью уничтожения

По словам военно-политического аналитика Тараса Загороднего в материале для издания Цензор.net, СБУ расширяет перечень объектов в России, на которые осуществляются атаки дронами.

В частности, в этот перечень также попали нефтебазы страны-агрессорки.

Увеличивается список целей, по которым бьет СБУ. Да, их дроны за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того, напомню, что также атакуют металлургические заводы и авиабазы, подчеркнул аналитик.

Он отметил, что такие атаки имеют и практический эффект, а не сугубо эстетическое удовольствие от масштабных пожаров на стратегических объектах страны-агрессорки.

По оценке западных СМИ (в том числе CNN), удары СБУ по нефтегазовому сектору РФ оказывают большее влияние на российскую экономику, чем все санкции западных стран. К тому же РФ вынуждена прикрывать сотни объектов в своем тылу. Это влияет на количество российского ПВО, задействованного на фронте — враг вынужден перебрасывать ПВО в тыл, играющий на руку украинским воинам. Как оно горит", на России нравится не всем. Как доказательство, главу СБУ заочно "арестовали" в Москве. Однако, видимо, на продолжение и интенсивность спецопераций это никак не повлияет, — отметил Загородний.

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