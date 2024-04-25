Белорусский диктатор и приспешник лидера кремлевского тоталитарного режима Владимира Путина Александр Лукашенко цинично заявил о готовности Кремля использовать ядерное оружие против Украины в случае ударов ракетами ATACMS по территории России.

Лукашенко прибегает к истерическим угрозам на фоне получения Украиной ATACMS от США

В частности, Лукашенко заявил, что США якобы пытаются ослабить Россию и "перегрузить" Европу, чтобы один на один вступить в противостояние с Китаем.

Любое неосторожное слово или движение может начаться открытое вооруженное противостояние, вплоть до применения ядерного оружия, — истерически заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Он подчеркнул, что якобы США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS без предварительных условий их использования.

И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она владеет. Это будет апокалипсис. Для этого все готово, пугает Лукашенко. Поделиться

Он также заявил, что после развала СССР на территории Беларуси находилось самое современное на тот момент стратегическое ядерное оружие, которое сейчас находится в России.

Была размещена, и я ее видел, как я говорил, занимался с ядерной боеголовкой стратегического назначения, — заявляет белорусский диктатор. Поделиться

Как Украина увеличивает перечень нефтеперерабатывающих объектов в России с целью уничтожения

По словам военно-политического аналитика Тараса Загороднего в материале для издания Цензор.net, СБУ расширяет перечень объектов в России, на которые осуществляются атаки дронами.

В частности, в этот перечень также попали нефтебазы страны-агрессорки.

Увеличивается список целей, по которым бьет СБУ. Да, их дроны за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того, напомню, что также атакуют металлургические заводы и авиабазы, подчеркнул аналитик. Поделиться

Он отметил, что такие атаки имеют и практический эффект, а не сугубо эстетическое удовольствие от масштабных пожаров на стратегических объектах страны-агрессорки.