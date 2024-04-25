В Пентагоне назвали цель передачи Украине ATACMS
Категория
Украина
Дата публикации

В Пентагоне назвали цель передачи Украине ATACMS

Пуски ракет ATACMS
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Источник:  The New York Times

В Минобороны США назвали цели, согласно которым передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Зачем США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии журналистам издания отметил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS имеет целью усилить давление на территорию оккупированного Россией Крыма, которое страна-агрессорка превратила в военно-воздушный центр и сейчас чувствует себя относительно безопасно.

Однако представители Пентагона отказались назвать точное количество систем большой дальности, отправленных в Украину.

Что говорят американские чиновники о новой помощи Украине

В комментарии журналистам издания AFP один из американских чиновников отметил, что одобрение финансирования новой помощи Украине от США позволит украинским военным перехватить инициативу у российских оккупантов на поле боя.

При этом собеседники издания отмечают, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на начало масштабного контрнаступления ВСУ.

Украинские войска уже долго нормируют свои боеприпасы, нормируют свои ресурсы. Поэтому российские войска, по сути, перехватили инициативу, — объясняет журналистам чиновник из Пентагона.

По его мнению, помощь со стороны США и других стран "позволит украинцам начать перехватывать инициативу", но "это не будет быстрым процессом".

Украинцам нужно будет достаточно сильно перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки и обеспечить защиту своих позиций. Поэтому я бы не прогнозировал ни одного широкомасштабного наступления в ближайшей перспективе, отмечает представитель Пентагона.

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