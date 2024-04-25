В Минобороны США назвали цели, согласно которым передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Зачем США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Высокопоставленный чиновник Пентагона в комментарии журналистам издания отметил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS имеет целью усилить давление на территорию оккупированного Россией Крыма, которое страна-агрессорка превратила в военно-воздушный центр и сейчас чувствует себя относительно безопасно.
Однако представители Пентагона отказались назвать точное количество систем большой дальности, отправленных в Украину.
Что говорят американские чиновники о новой помощи Украине
В комментарии журналистам издания AFP один из американских чиновников отметил, что одобрение финансирования новой помощи Украине от США позволит украинским военным перехватить инициативу у российских оккупантов на поле боя.
При этом собеседники издания отмечают, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на начало масштабного контрнаступления ВСУ.
По его мнению, помощь со стороны США и других стран "позволит украинцам начать перехватывать инициативу", но "это не будет быстрым процессом".
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