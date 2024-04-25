В Міноборони США назвали цілі, відповідно до яких передали Україні далекобійні ракети ATACMS.
Навіщо США передали Україні далекобійні ракети ATACMS
Високопосадовець Пентагону у коментарі журналістам видання зазначив, що передача Україні далекобійних ракет ATACMS має на меті посилити тиск на територію окупованого Росією Криму, який країна-агресорка перетворила на військово-повітряний центр і наразі почуває себе відносно безпечно.
Однак представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.
Що кажуть американські посадовці про нову допомогу Україні
У коментарі журналістам видання AFP один з американських високопосадовців зазначив, що схвалення фінансування нової допомоги Україні від США дозволить українським військовим перехопити ініціативу у російських окупантів на полі бою.
При цьому співрозмовники видання зазначають, що найближчим часом не варто розраховувати на початок масштабного контрнаступу ЗСУ.
На його думку, допомога з боку США та інших країн "дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом".
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