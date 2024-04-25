У Пентагоні назвали ціль передачі Україні ATACMS
Категорія
Україна
Дата публікації

У Пентагоні назвали ціль передачі Україні ATACMS

Пуски ракет ATACMS
Джерело:  The New York Times

В Міноборони США назвали цілі, відповідно до яких передали Україні далекобійні ракети ATACMS. 

Навіщо США передали Україні далекобійні ракети ATACMS

Високопосадовець Пентагону у коментарі журналістам видання зазначив, що передача Україні далекобійних ракет ATACMS має на меті посилити тиск на територію окупованого Росією Криму, який країна-агресорка перетворила на військово-повітряний центр і наразі почуває себе відносно безпечно.

Однак представники Пентагону відмовилися назвати точну кількість систем великої дальності, які були відправлені в Україну.

Що кажуть американські посадовці про нову допомогу Україні

У коментарі журналістам видання AFP один з американських високопосадовців зазначив, що схвалення фінансування нової допомоги Україні від США дозволить українським військовим перехопити ініціативу у російських окупантів на полі бою.

При цьому співрозмовники видання зазначають, що найближчим часом не варто розраховувати на початок масштабного контрнаступу ЗСУ.

Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу, — пояснює журналістам високопосадовець з Пентагону.

На його думку, допомога з боку США та інших країн "дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом".

Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки... і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі, — зазначає представник Пентагону.

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