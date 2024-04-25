За словами військового експерта Олега Жданова, навіть найсучасніші російські системи ППО не здатні відбити атаки американських далекобійних ракет ATACMS, які вже надходять на озброєння українських військових від США.
Кримський міст приречений після отримання Україною ATACMS від США?
За його словами, наразі окупаційна армія РФ у терміновому порядку прийняла на озброєння нові системи ППО ЗРК С-500.
Мова, як зазначає аналітик, йде про 4-6 установок цих ЗРК, які розмістили для охорони Кримського мосту.
Саме ця характеристика російських ЗРК і робить ракети ATACMS фактично незнищуваними для російських військ.
У Пентагоні дозволили ЗСУ бити ATACMS по Криму
За словами високопосадовців з Міноборони США, українські військові зможуть використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.
Представники Ради нацбезпеки США при Білому домі зазначають, що переважна частина занадто відкладених поставок зброї Україні має бути використана для зміцнення обороноздатності ЗСУ.
Зазначається, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволить українським військовим глибше проникнути в окуповані Росією частини України і завдавати ударів по вузлах постачання окупаційної армії РФ на південному сході.
Ракетні системи ATACMS також дозволять Україні посилити тиск на окупований Росією Крим.
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