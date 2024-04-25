За словами військового експерта Олега Жданова, навіть найсучасніші російські системи ППО не здатні відбити атаки американських далекобійних ракет ATACMS, які вже надходять на озброєння українських військових від США.

Кримський міст приречений після отримання Україною ATACMS від США?

Застосування ATACMS — гарантоване знищення цілі. Ось у чому фішка. Чому рашистське командування так сильно боялося появи цих ракет. Вони встигають її тільки побачити, і ніхто не встигає її перехопити, — підкреслив Жданов. Поширити

За його словами, наразі окупаційна армія РФ у терміновому порядку прийняла на озброєння нові системи ППО ЗРК С-500.

Мова, як зазначає аналітик, йде про 4-6 установок цих ЗРК, які розмістили для охорони Кримського мосту.

Російські конструктори не змогли змінити принцип роботи ЗРК (С-300, С-400, С-500). Питання в тому, що ці комплекси неконтактної дії. Це означає, що протиракета, яка вилетіла з комплексу, вибухає в районі цілі, створюючи хмару осколків, і балістичній ракеті ці осколки "до лампочки", — пояснює Жданов. Поширити

Саме ця характеристика російських ЗРК і робить ракети ATACMS фактично незнищуваними для російських військ.

Недарма наші голови спецслужб говорили про те, що Кримському мосту недовго залишилося стояти, — додав аналітик. Поширити

У Пентагоні дозволили ЗСУ бити ATACMS по Криму

За словами високопосадовців з Міноборони США, українські військові зможуть використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

Представники Ради нацбезпеки США при Білому домі зазначають, що переважна частина занадто відкладених поставок зброї Україні має бути використана для зміцнення обороноздатності ЗСУ.

Зазначається, що використання далекобійних ракет ATACMS дозволить українським військовим глибше проникнути в окуповані Росією частини України і завдавати ударів по вузлах постачання окупаційної армії РФ на південному сході.

Ракетні системи ATACMS також дозволять Україні посилити тиск на окупований Росією Крим.