В Литве намекнули на уничтожение Крымского моста — появилась первая реакция РФ

Все больше украинских и западных лидеров говорят о запланированном уничтожении Керченского моста в Крыму. Эти заявления раздражают Кремль, который даже пытается напугать мир "судным днем".

Украина готовит удар по Крымскому мосту

На планы украинских сил намекнул известный дипломат и бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Он опубликовал в социальной сети X (Твиттер — ред.) коллаж с фото моста и запуска ракеты.

Также Линкявичюс добавил интересный комментарий.

Если у кого-то еще не было возможности сделать фото на Крымском мосту, сейчас самое время, — написал дипломат, намекнув таким образом на уничтожение этого объекта в ближайшем будущем. Поделиться

Фото: скриншот

На это сообщение мгновенно отреагировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он начал угрожать Линасу Линкявичюсу, отметив, что тот, мол, пожалеет о своих словах.

Сейчас они безумно лают, но будут жалобно ныть, когда наступит судный день, и они пожалеют о подобных ошибках, — цинично заявил приспешник Путина. Поделиться

ГУР обещает окончательное уничтожение Крымского моста

Недавно глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов официально заявил, что незаконно построенный Крымский мост остается законной целью для Украины.

Согласно его данным, российские оккупанты пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и ограждают. Но все над этим работают, — заявил Кирилл Буданов. Поделиться