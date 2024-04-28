У Литві натякнули на знищення Кримського мосту — з'явилася перша реакція РФ

Дедалі більше не лише українських, а й західних лідерів говорять про заплановане знищення Керченського мосту у Криму. Ці заяви дратують Кремль, який навіть намагається налякати світ “судним днем”.

Україна готує удар по Кримському мосту

На плани українських сил натякнув відомий дипломат та колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Він опублікував у соціальній мережі X (Твіттер — ред.) колаж з фото мосту та запуску ракети.

Також Лінкявічюс додав цікавий коментар.

Якщо у когось ще не було можливості зробити фото на Кримському мості, зараз саме час, — написав дипломат, таким чином натякнувши на знищення цього об'єкту уже незабаром. Поширити

Фото: скриншот

На цей допис миттєво відреагував перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.

Він почав погрожувати Лінасу Лінкявічюсу, зазначивши, що той, мовляв, пошкодує про свої слова.

Зараз вони шалено гавкають, але жалісно скиглитимуть, коли настане судний день, і вони пошкодують про подібні помилки, — цинічно заявив поплічник Путіна. Поширити

ГУР обіцяє остаточне знищення Кримського мосту

Нещодавно глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов офіційно заявив, що незаконно побудований Кримський міст залишається законною ціллю для України.

Згідно з його даними, російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — заявив Кирило Буданов. Поширити