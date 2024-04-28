У Литві натякнули на знищення Кримського мосту — з'явилася перша реакція РФ

Дедалі більше не лише українських, а й західних лідерів говорять про заплановане знищення Керченського мосту у Криму. Ці заяви дратують Кремль, який навіть намагається налякати світ “судним днем”.
Україна готує удар по Кримському мосту
На плани українських сил натякнув відомий дипломат та колишній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
Він опублікував у соціальній мережі X (Твіттер — ред.) колаж з фото мосту та запуску ракети.
Також Лінкявічюс додав цікавий коментар.
На цей допис миттєво відреагував перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.
Він почав погрожувати Лінасу Лінкявічюсу, зазначивши, що той, мовляв, пошкодує про свої слова.
ГУР обіцяє остаточне знищення Кримського мосту
Нещодавно глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов офіційно заявив, що незаконно побудований Кримський міст залишається законною ціллю для України.
Згідно з його даними, російські окупанти намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.
Людини з оточення шефа української розвідки розповіли західним журналістам, що ГУР має майже всі необхідні засоби, щоб остаточно знищити Кримський міст у 2024 році.
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