Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 8 ракет, завдав 61 авіаудар та здійснив 129 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом доби під ворожі авіаудари та артобстріли потрапили населені пункти у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак у районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.