За інформацією Генштабу, українські військові протягом доби 122 рази вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ та ліквідували понад тисячу російських окупантів і десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 8 ракет, завдав 61 авіаудар та здійснив 129 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної і цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом доби під ворожі авіаудари та артобстріли потрапили населені пункти у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак у районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.
На Авдіївському напрямку захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, вночі, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ
За інформацією Генштабу, протягом доби українськими військовими було ліквідовано 1 тис 120 тис російських військових.
Загальні втрати армії РФ складають:
особового складу — близько 469 тис 840 (+1 тис 120) осіб ліквідовано;
танків — 7 тис 312 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 14 тис 67 (+21) од.;
артсистем — 12 тис 24 (+13) од.;
РСЗВ — 1 тис 53 од.;
засоби ППО — 780 (+1) од.;
літаків — 348 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис 538 (+7) од.;
крилаті ракети — 2 тис 126 од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис 175 (+33) од.;
спеціальна техніка — 1 тис 980 (+3) од.
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