По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 122 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и ликвидировали более тысячи российских окупантов и десятки единиц вражеской техники и вооружения.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 8 ракет, нанес 61 авиаудар и совершил 129 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
За сутки во вражеские авиаудары и артобстрелы попали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.
На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 21 атаку, совершенную противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также Тернов Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работыно и юго-западнее Белогорья Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
По информации Генштаба, в течение суток украинскими военными было ликвидировано 1 тыс. 120 тыс. российских военных.
Общие потери армии РФ составляют:
личного состава — около 469 тыс. 840 (+1 тыс. 120) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 312 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 67 (+21) ед;
артсистем — 12 тыс 24 (+13) ед;
РСЗО — 1 тыс 53 ед.;
средства ПВО — 780 (+1) ед;
самолетов — 348 ед.;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 538 (+7) ед;
крылатые ракеты — 2 тыс 126 ед.;
корабли/катера — 26 ед;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 175 (+33) ед;
специальная техника — 1 тыс 980 (+3) ед.
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