ВСУ ликвидировали более тысячи военных РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более тысячи военных РФ в течение суток

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации Генштаба, украинские военные в течение суток 122 раза вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и ликвидировали более тысячи российских окупантов и десятки единиц вражеской техники и вооружения.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 8 ракет, нанес 61 авиаудар и совершил 129 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки во вражеские авиаудары и артобстрелы попали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

  • На Лиманском направлении Силы обороны отразили 21 атаку, совершенную противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

  • На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работыно и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

  • На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Также, ночью, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 разведывательных БПЛА противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ

По информации Генштаба, в течение суток украинскими военными было ликвидировано 1 тыс. 120 тыс. российских военных.

Общие потери армии РФ составляют:

  • личного состава — около 469 тыс. 840 (+1 тыс. 120) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 312 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 тыс 67 (+21) ед;

  • артсистем — 12 тыс 24 (+13) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 53 ед.;

  • средства ПВО — 780 (+1) ед;

  • самолетов — 348 ед.;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 тыс 538 (+7) ед;

  • крылатые ракеты — 2 тыс 126 ед.;

  • корабли/катера — 26 ед;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16 тыс 175 (+33) ед;

  • специальная техника — 1 тыс 980 (+3) ед.

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