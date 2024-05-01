Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 8 ракет, нанес 61 авиаудар и совершил 129 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки во вражеские авиаудары и артобстрелы попали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Черниговской областях.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганская область.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 21 атаку, совершенную противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работыно и юго-западнее Белогорья Запорожской области.