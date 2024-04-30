ЗСУ відбили 24 атаки російської армії на Бахмутському напрямку

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 30.04.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Протягом доби зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 109 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 3 атаки в районах населених пунктів Берестове та Копанки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 16 атак, здійснених противником в районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 10 атак у районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 2 даремні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу російської армії.