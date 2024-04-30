ЗСУ знищили за добу понад 1200 солдатів РФ та 22 танки

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 468 720 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 250 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7307 (+22) од.;

бойових броньованих машин — 14 046 (+39) од.;

артилерійських систем — 12 011 (+26) од.;

РСЗВ — 1053 (+2) од.;

засоби ППО — 779 (+1) од.;

літаків — 348 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9531 (+3) од.;

крилаті ракети — 2124 од.;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 142 (+33) од.;

спеціальна техніка — 1977 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Роздолівка та Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.