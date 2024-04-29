Зеленський озвучив три умови для посилення потужності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський пояснив, від чого залежить перехоплення ініціативи на фронті Збройними силами України та розгортання подальшого українського контрнаступу.

Від чого залежить потужність ЗСУ

Як відзначив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, серед трьох головних пунктів:

схвалення фінансової підтримки з боку партнерів, у тому ж числі й Сполучених Штатів Америки (США);

вчасне постачання озброєння до України;

поставка Силам оборони "конкретного" озброєння;

Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складним, він виконаний. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, наразі позитиву в другому пункті він не побачив, втім поставки все ж "трішки" пішли. Водночас цей процес важливо прискорити.

Третій пункт, як пояснив президент, є найважливішим. Він відзначив, що сьогодні також важливо, що саме Україна може отримати.

І ось це "що" найголовніше. Я вже не говорю про четвертий пункт, де ми можемо використовувати ту чи іншу зброю. Це окрема бесіда. Тому ми вдячні партнерам, але є ще два пункти важливих, — додав Зеленський. Поширити

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, Україна отримає від США найбільший від початку злочинного вторгнення окупаційної армії РФ пакет військової допомоги на суму у понад 6 млрд дол.

Остін зазначив, що Пентагон має намір купувати озброєння у рамках допомоги Україні в американських оборонних компаній.

Він включатиме критично важливі засоби перехоплення для систем NASAMS і Patriot. Більше безпілотників та іншого обладнання. Велика кількість артилерійських боєприпасів і ракет "земля-повітря". Щоб ця допомога була поставлена на стійку підставу, — підкреслив глава Міноборони США. Поширити

Також лише нещодавно Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу Україні. Після цього документ було розглянуто Сенатом та підписано головою Білого дому Джо Байденом.