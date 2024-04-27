Треба не втратити час. Зеленський звернувся до партнерів України щодо систем Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Треба не втратити час. Зеленський звернувся до партнерів України щодо систем Patriot

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 7 систем ППО Patriot і закликав партнерів не втрачати час, щоб дати Росії "сигнал рішучості".

Зеленський вкотре закликав партнерів надати Україні ППО

Адже наразі — це найбільша потреба як для ЗСУ, так і для захисту цивільного населення.

Про це Президент сказав у своєму вечірньому зверненні.

Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета — це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "Петріотів", — щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні — і це мінімум. Ці "Петріоти" є в партнерів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості.

Зеленський також зазначив, що під час масованої російської ракетної атаки у суботу зранку "траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО".

Основною мішенню для 34 ворожих ракет стали різні об’єкти енергетики: електроенергетика та об’єкти для транзиту газу.

Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.

25 систем Patriot повністю закриють небо України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Я вам скажу: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи й діяти.

Системи Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього, він повністю розрахований.

Так, виглядає як велика кількість, але й територія України дуже велика. Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже не прилітає, повністю накрити нашу державу, нам у структурі Протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, які в нас є, потрібно 25 систем Patriot.

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