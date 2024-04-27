Треба не втратити час. Зеленський звернувся до партнерів України щодо систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 7 систем ППО Patriot і закликав партнерів не втрачати час, щоб дати Росії "сигнал рішучості".
Зеленський вкотре закликав партнерів надати Україні ППО
Адже наразі — це найбільша потреба як для ЗСУ, так і для захисту цивільного населення.
Про це Президент сказав у своєму вечірньому зверненні.
Зеленський також зазначив, що під час масованої російської ракетної атаки у суботу зранку "траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО".
Основною мішенню для 34 ворожих ракет стали різні об’єкти енергетики: електроенергетика та об’єкти для транзиту газу.
Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.
25 систем Patriot повністю закриють небо України
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.
Системи Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього, він повністю розрахований.
Так, виглядає як велика кількість, але й територія України дуже велика. Тому, щоб закрити повністю нашу державу, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже не прилітає, повністю накрити нашу державу, нам у структурі Протиповітряної оборони України з усіма іншими системами, які в нас є, потрібно 25 систем Patriot.
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