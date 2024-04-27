Треба не втратити час. Зеленський звернувся до партнерів України щодо систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 7 систем ППО Patriot і закликав партнерів не втрачати час, щоб дати Росії "сигнал рішучості".

Зеленський вкотре закликав партнерів надати Україні ППО

Адже наразі — це найбільша потреба як для ЗСУ, так і для захисту цивільного населення.

Про це Президент сказав у своєму вечірньому зверненні.

Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета — це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "Петріотів", — щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні — і це мінімум. Ці "Петріоти" є в партнерів. Володимир Зеленський Президент України

Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості. Поширити

Зеленський також зазначив, що під час масованої російської ракетної атаки у суботу зранку "траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО".

Основною мішенню для 34 ворожих ракет стали різні об’єкти енергетики: електроенергетика та об’єкти для транзиту газу.

Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.

25 систем Patriot повністю закриють небо України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для повного закриття своєї території від ворожих повітряних атак потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Я вам скажу: щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи й діяти. Поширити

Системи Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано. У нас системний підхід до цього, він повністю розрахований.