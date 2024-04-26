Іспанія не зможе передати Україні цілі батареї Patriot, але країна надішле партію ракет для цих систем. Рішення про передачу ракет стало компромісом після відмови Іспанії надати Україні цілу батарею Patriot.

Іспанія планує передати Україні ракети Patriot

Іспанія володіє трьома батареями Patriot, але одна з них з 2013 року розгорнута на кордоні з Туреччиною та Сирією, а дві інші розміщені на базі морської піхоти у Валенсії. Саме одна з валенсійських батарей використовується для навчання українських та іспанських військових роботі з Patriot.

Іспанське Міноборони спочатку категорично відмовлялося передавати Україні батареї Patriot, пояснюючи це тим, що вони є критично важливими для обороноздатності країни, а також через те, що іспанська армія має нестачу особового складу для їх обслуговування.

Проте Іспанія погодилась надати Україні партію ракет Patriot.

Кількість ракет, які будуть передані, не розголошується, але, ймовірно, вона буде обмеженою, адже загальний запас ракет Patriot в Іспанії становить близько 50 одиниць, а самі ракети мають високу вартість.

Україна потребує термінового посилення ППО

Російські удари по енергетичних об'єктах України знову показали гостру потребу в ефективних системах протиповітряної оборони.

На тлі цих подій Німеччина вже пообіцяла надати додаткову систему Patriot, а Україна активно шукає інші джерела постачання цих критично важливих комплексів.

За словами Президента Володимира Зеленського, для повного захисту українського неба від російських дронів та ракет необхідно 25 систем Patriot. Поширити

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Україна нарахувала 100 вільних систем Patriot у світі, і намагається отримати 7 з них. Поширити

Окрім 7 Patriot, Україна також веде переговори про постачання ще 4 батарей.

Необхідність негайного посилення ППО України неможливо переоцінити.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру завдають значної шкоди цивільним об'єктам та ставлять під загрозу життя людей.

Системи Patriot здатні значно покращити обороноздатність України та захистити її від ворожих авіаударів, ракетних та безпілотних атак.