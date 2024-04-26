Іспанія погодилась надати Україні ракети для систем Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Іспанія погодилась надати Україні ракети для систем Patriot

ППО Patriot
Джерело:  El Pais

Іспанія не зможе передати Україні цілі батареї Patriot, але країна надішле партію ракет для цих систем. Рішення про передачу ракет стало компромісом після відмови Іспанії надати Україні цілу батарею Patriot.

Іспанія планує передати Україні ракети Patriot

Іспанія володіє трьома батареями Patriot, але одна з них з 2013 року розгорнута на кордоні з Туреччиною та Сирією, а дві інші розміщені на базі морської піхоти у Валенсії. Саме одна з валенсійських батарей використовується для навчання українських та іспанських військових роботі з Patriot.

Іспанське Міноборони спочатку категорично відмовлялося передавати Україні батареї Patriot, пояснюючи це тим, що вони є критично важливими для обороноздатності країни, а також через те, що іспанська армія має нестачу особового складу для їх обслуговування.

Проте Іспанія погодилась надати Україні партію ракет Patriot.

Кількість ракет, які будуть передані, не розголошується, але, ймовірно, вона буде обмеженою, адже загальний запас ракет Patriot в Іспанії становить близько 50 одиниць, а самі ракети мають високу вартість.

Україна потребує термінового посилення ППО

Російські удари по енергетичних об'єктах України знову показали гостру потребу в ефективних системах протиповітряної оборони.

На тлі цих подій Німеччина вже пообіцяла надати додаткову систему Patriot, а Україна активно шукає інші джерела постачання цих критично важливих комплексів.

За словами Президента Володимира Зеленського, для повного захисту українського неба від російських дронів та ракет необхідно 25 систем Patriot.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Україна нарахувала 100 вільних систем Patriot у світі, і намагається отримати 7 з них.

Окрім 7 Patriot, Україна також веде переговори про постачання ще 4 батарей.

Необхідність негайного посилення ППО України неможливо переоцінити.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру завдають значної шкоди цивільним об'єктам та ставлять під загрозу життя людей.

Системи Patriot здатні значно покращити обороноздатність України та захистити її від ворожих авіаударів, ракетних та безпілотних атак.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна веде переговори щодо виробництва Patriot — Маркарова
ЗРК Patriot
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Світан попереджає про намір армії РФ скопіювати Patriot
Patriot
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Системи ППО для України. Премʼєр Греції дав остаточну відповідь щодо передачі С-300 або Patriot
Греція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?