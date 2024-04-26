Испания согласилась предоставить Украине ракеты для систем Patriot
Категория
Украина
Дата публикации

Испания согласилась предоставить Украине ракеты для систем Patriot

ППО Patriot
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Источник:  El Pais

Испания не сможет передать Украине целые батареи Patriot, но страна направит партию ракет для этих систем. Решение о передаче ракет стало компромиссом после отказа Испании предоставить Украине целую батарею Patriot.

Испания планирует передать Украине ракеты Patriot

Испания владеет тремя батареями Patriot, но одна из них с 2013 года развернута на границе с Турцией и Сирией, а две другие размещены на базе морской пехоты в Валенсии. Именно одна из валенсийских батарей используется для обучения украинских и испанских военных работе с Patriot.

Испанское Минобороны сначала категорически отказывалось передавать Украине батареи Patriot, объясняя это тем, что они критически важны для обороноспособности страны, а также из-за того, что испанская армия имеет недостаток личного состава для их обслуживания.

Однако Испания согласилась предоставить Украине партию ракет Patriot.

Количество передаваемых ракет не разглашается, но, вероятно, оно будет ограничено, ведь общий запас ракет Patriot в Испании составляет около 50 единиц, а сами ракеты имеют высокую стоимость.

Украина нуждается в срочном усилении ПВО

Российские удары по энергетическим объектам Украины снова показали острую потребность в эффективных системах противовоздушной обороны.

На фоне этих событий Германия уже пообещала предоставить дополнительную систему Patriot, а Украина активно ищет другие источники поставок этих критически важных комплексов.

По словам Президента Владимира Зеленского, для полной защиты украинского неба от российских дронов и ракет необходимо 25 систем Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Украина насчитала 100 свободных систем Patriot в мире и пытается получить 7 из них.

Кроме 7 Patriot, Украина также ведет переговоры о поставках еще 4 батарей.

Необходимость немедленного усиления ПВО Украины невозможно переоценить.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру наносят значительный ущерб гражданским объектам и ставят под угрозу жизнь людей.

Система Patriot способна значительно улучшить обороноспособность Украины и защитить ее от вражеских авиаударов, ракетных и беспилотных атак.

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