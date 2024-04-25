Греция не собирается посылать Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО.

Греция не будет предоставлять Украине системы ПВО

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не станет предоставлять Украине системы Patriot и С-300.

Греция не собирается посылать Украине ни С-300, ни Patriot. Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать. Кириакос Мицотакис Премьер-министр Греции

Он уточнил, что Греция поддерживала Украину разными способами и оборонными материалами.

Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания. У нас есть переизбыток материала, которым мы можем поддержать Украину, мы это сделали, и я считаю, что это правильный выбор. И если мы сможем найти такой материал, мы будем продолжать это делать. Однако системы противовоздушной обороны, о которых вы упомянули, критически важны для защиты воздушного пространства Греции и не будут предоставлены Украине. Поделиться

ПВО для Украины от Греции

Накануне греческое издание Рronews со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщало, что Афины передадут Украине батарею Patriot Pac 3 в обмен на гарантии безопасности от США.

При необходимости США передадут Греции Patriot из собственных резервов, заменив на то, что Афины отдадут Киеву, или предоставит денежную компенсацию из пакета помощи более чем на 60 млрд долларов, который будет предоставлен Украине.

Накануне Financial Times сообщало, что союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию по передаче Украине систем ПВО.