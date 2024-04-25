Греция не собирается посылать Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на давление со стороны ЕС и НАТО.
Греция не будет предоставлять Украине системы ПВО
Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что Греция не станет предоставлять Украине системы Patriot и С-300.
Он уточнил, что Греция поддерживала Украину разными способами и оборонными материалами.
ПВО для Украины от Греции
Накануне греческое издание Рronews со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщало, что Афины передадут Украине батарею Patriot Pac 3 в обмен на гарантии безопасности от США.
При необходимости США передадут Греции Patriot из собственных резервов, заменив на то, что Афины отдадут Киеву, или предоставит денежную компенсацию из пакета помощи более чем на 60 млрд долларов, который будет предоставлен Украине.
Накануне Financial Times сообщало, что союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию по передаче Украине систем ПВО.
Вооруженные силы Греции и Испании имеют более десятка систем Patriot и других, таких как С-300.
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