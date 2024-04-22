Союзники по НАТО требуют от Греции и Испании передать Украине системы ПВО — FT
Категория
Мир
Дата публикации

Союзники по НАТО требуют от Греции и Испании передать Украине системы ПВО — FT

Союзники по НАТО требуют от Греции и Испании передать Украине системы ПВО
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Источник:  Financial Times

Союзники по НАТО и Евросоюзу давят на Испанию и Грецию, чтобы те предоставили Украине больше систем ПВО.

Испания и Греция имеют десятки нужных Украине систем ПВО

22 апреля состоялась встреча министров иностранных дел и обороны ЕС в Люксембурге. На встрече союзники усилили давление на Испанию и Грецию передать Украине системы ПВО.

Призывы к этому звучали еще на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе. Тогда там лично призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пожертвовать некоторые системы Украины.

Лидерам сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с никакой непосредственной угрозой.

Вооруженные силы Греции и Испании имеют более десятка систем Patriot и других, таких как С-300.

Мы все знаем, у кого они (системы ПВО — ред.) есть, мы все знаем, где они, и все мы знаем, кому они действительно нужны, — сказал FT один из источников.

Украина призывает партнеров предоставить системы ПВО

По словам украинских чиновников, страна нуждается как минимум в семи дополнительных системах противовоздушной обороны, таких как американские Patriot или советские С-300.

Президент Владимир Зеленский в сообщении на Х 21 апреля написал: «Patriot можно называть средствами ПВО только если они работают и спасают жизнь, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения».

Только Германия объявила о поставках одной системы Patriot.

Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, украинские силы уже имеют в своем арсенале и имеют опыт работы с ними.

Украина имеет по крайней мере три системы Patriot, в том числе одну, поставленную США и две из Германии.

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