Союзники по НАТО и Евросоюзу давят на Испанию и Грецию, чтобы те предоставили Украине больше систем ПВО.

Испания и Греция имеют десятки нужных Украине систем ПВО

22 апреля состоялась встреча министров иностранных дел и обороны ЕС в Люксембурге. На встрече союзники усилили давление на Испанию и Грецию передать Украине системы ПВО.

Призывы к этому звучали еще на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе. Тогда там лично призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса пожертвовать некоторые системы Украины.

Лидерам сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с никакой непосредственной угрозой.

Вооруженные силы Греции и Испании имеют более десятка систем Patriot и других, таких как С-300.

Мы все знаем, у кого они (системы ПВО — ред.) есть, мы все знаем, где они, и все мы знаем, кому они действительно нужны, — сказал FT один из источников. Поделиться

Украина призывает партнеров предоставить системы ПВО

По словам украинских чиновников, страна нуждается как минимум в семи дополнительных системах противовоздушной обороны, таких как американские Patriot или советские С-300.

Президент Владимир Зеленский в сообщении на Х 21 апреля написал: «Patriot можно называть средствами ПВО только если они работают и спасают жизнь, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения».

"Patriots" can only be called air defense systems if they work and save lives rather than standing immobile somewhere in storage bases.



Modern fighter jets are required where modernity is put to the test and it is determined whether children and grandchildren of today's… pic.twitter.com/DEubpYEGVg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2024

Только Германия объявила о поставках одной системы Patriot.

Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, украинские силы уже имеют в своем арсенале и имеют опыт работы с ними.