Журналисты издания Associated Press отмечают, что страны ЕС, имеющие на вооружении комплексы ЗРК Patriot, не спешат с решением по их передаче Украине.

Почему страны ЕС затрудняются с передачей Украине ЗРК Patriot

Авторы материала отмечают, что на производство ЗРК Patriot уходит много времени. По оценкам аналитиков, производство одной системы может занимать до 2 лет.

Журналисты подчеркивают, что по этой причине страны ЕС не хотят передавать ЗРК Patriot Украине за счет ослабления собственной обороноспособности.

В Германии было 12, она поставляет три в Украину. В Польше, граничащей с Украиной, их две, и они нужны ей для собственной обороны, говорится в материале. Поделиться

Нидерланды согласились выделить средства на инициативу Германии по передаче Украине еще одной системы ЗРК Patriot.

В Швеции, несмотря на обещания рассмотреть вопросы передачи Украине дополнительных систем ПВО, пока ограничились финансированием инициатив других стран.

Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес Испании заявил, что его страна будет "принимать решение, основываясь на силе, которую она имеет в своих руках, для поддержки Украины".

А вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что сам ЕС не владеет ракетными комплексами Patriot.

Они находятся в столицах, и им приходится принимать решение. Теперь все сказано, и еще многое предстоит сделать, — отметил Боррель. Поделиться

Что говорят в ЕС по ПВО для Украины

Верховный комиссар по внешним делам ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны Евросоюза найдут решение о передаче Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

По его словам, нет смысла передавать Украине эти ЗРК без комплекта ракет-перехватчиков к ним, и наоборот.