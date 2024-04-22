Журналісти видання Associated Press зазначають, що країни ЄС, які мають на озброєнні комплекси ЗРК Patriot, не поспішають із рішенням щодо їхньої передачі Україні.

Чому країни ЄС вагаються із передачею Україні ЗРК Patriot

Автори матеріалу зазначають, що на виробництво ЗРК Patriot йде багато часу. За оцінками аналітиків, виготовлення однієї системи може займати до 2 років.

Журналісти підкреслюють, що з тієї причини країни ЄС не хочуть передавати ЗРК Patriot Україні за рахунок послаблення власної обороноздатності.

У Німеччині було 12, вона поставляє три в Україну. У Польщі, що межує з Україною, їх дві, і вони потрібні їй для власної оборони, — йдеться у матеріалі. Поширити

Зазначається, що Нідерланди погодились виділити кошти на ініціативу Німеччини щодо передачі Україні ще однієї системи ЗРК Patriot.

У Швеції попри обіцянки розглянути питання передачі Україні додаткових систем ППО, поки обмежились фінансуванням ініціатив інших країн.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес Іспанії заявив, що його країна "ухвалюватиме рішення, ґрунтуючись на силі, яку вона має у своїх руках, для підтримки України".

А віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що сам ЄС не володіє ракетними комплексами Patriot.

Вони перебувають у столицях, і їм доводиться ухвалювати рішення. Тепер все сказано, і ще багато що належить зробити, — зазначив Боррель. Поширити

Що кажуть у ЄС стосовно ППО для України

Верховний комісар із питань зовнішніх справ ЄС Жозеп Боррель висловив впевненість, що країни Євросоюзу знайдуть рішення стосовно передачі Україні додаткових систем ППО Patriot.

За його словами, не має ніякого сенсу передавати Україні ці ЗРК без комплекту ракет-перехоплювачів до них, і навпаки.