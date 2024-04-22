Что известно о возможности Швеции передать Украине дополнительные ПВО Patriot

Мы находимся на этапе развития собственной системы противовоздушной обороны. Многие страны используют Patriot и США имеют значительные ресурсы в этой сфере. Вполне возможно, что мы можем внести свою лепту, мы должны посмотреть, как это сделать наилучшим образом, — подчеркнул Йонсон. Поделиться

Глава Минобороны Швеции отметил , что на вооружении его страны сейчас есть 4 системы ЗРК Patriot.

Поэтому, по его словам, невозможно ни пообещать, ни исключить передачу Швецией Украине дополнительных систем ПВО.

В то же время, как отметил глава МИД Швеции, Украина сейчас находится в "чрезвычайно сложной" ситуации, и важно, чтобы его государство внесло свой вклад в военную помощь.

Какие вооружения Украина может получить от США

Журналисты издания BBC предполагают , что в рамках одобрения помощи со стороны США Украина может получить системы ПВО, ракеты средней и большой дальности, а также артиллерийские боеприпасы.

В материале издания отмечается, что Украине срочно требуются дополнительные системы ПВО для отражения воздушных атак преступной армии РФ по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

В материале также отмечается, что США могут помочь Украине увеличить возможности использования РСЗО HIMARS за счет предоставления ракет средней и большой дальности.

Кроме того, речь также может идти о новых поставках танков, тяжелой техники и БМП Bradley.

Вместе с тем, Украина также может получить от США дальнобойные ракетные системы ATACMS.