Глава Минобороны Швеции Пол Йонсон отметил, что его страна рассматривает вариант передачи Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.
Что известно о возможности Швеции передать Украине дополнительные ПВО Patriot
Глава Минобороны Швеции отметил , что на вооружении его страны сейчас есть 4 системы ЗРК Patriot.
Поэтому, по его словам, невозможно ни пообещать, ни исключить передачу Швецией Украине дополнительных систем ПВО.
В то же время, как отметил глава МИД Швеции, Украина сейчас находится в "чрезвычайно сложной" ситуации, и важно, чтобы его государство внесло свой вклад в военную помощь.
Какие вооружения Украина может получить от США
Журналисты издания BBC предполагают , что в рамках одобрения помощи со стороны США Украина может получить системы ПВО, ракеты средней и большой дальности, а также артиллерийские боеприпасы.
В материале издания отмечается, что Украине срочно требуются дополнительные системы ПВО для отражения воздушных атак преступной армии РФ по объектам критической и гражданской инфраструктуры.
В материале также отмечается, что США могут помочь Украине увеличить возможности использования РСЗО HIMARS за счет предоставления ракет средней и большой дальности.
Кроме того, речь также может идти о новых поставках танков, тяжелой техники и БМП Bradley.
Вместе с тем, Украина также может получить от США дальнобойные ракетные системы ATACMS.
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