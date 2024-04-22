Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що його країна розглядає варіант передачі Україні додаткових систем ЗРК Patriot.

Що відомо про можливість Швеції передати Україні додаткові ППО Patriot

Ми перебуваємо на етапі розбудови власної системи протиповітряної оборони. Багато країн використовують Patriot, і США мають значні ресурси в цій сфері. Цілком можливо, що ми можемо зробити свій внесок, ми повинні подивитися, як це зробити найкращим чином, — підкреслив Йонсон. Поширити

Глава Міноборони Швеції зазначив, що на озброєнні його країни наразі є 4 системи ЗРК Patriot.

Через це, за його словами, наразі неможливо ані пообіцяти, ані виключити передачу Швецією Україні додаткових систем ППО.

Водночас, як зазначив глава МЗС Швеції, Україна нині перебуває у "надзвичайно складній" ситуації, і важливо, щоб його держава зробила свій внесок у військову допомогу.

Які озброєння Україна може отримати від США

Журналісти видання BBC припускають, що у рамках схвалення допомоги з боку США, Україна може отримати системи ППО, ракети середньої та великої дальності, а також артилерійські боєприпаси.

У матеріалі видання зазначається, що Україні терміново потрібні додаткові системи ППО для відбиття повітряних атак злочинної армії РФ по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури.

У матеріалі видання також зазначається, що США можуть допомогти Україні збільшити можливості використання РСЗВ HIMARS за рахунок надання ракет середньої та великої дальності.

Окрім цього, мова також може йти про нові поставки танків, важкої техніки і БМП Bradley.

Разом з тим Україна також може отримати від США далекобійні ракетні системи ATACMS.