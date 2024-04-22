Латвія висловила готовність передати Україні систему ППО малої дальності
Категорія
Світ
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Латвія висловила готовність передати Україні систему ППО малої дальності

Сейм Латвії
латвія

Уряд Латвії готовий передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

Латвія готова передати Україні систему ППО

За словами міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, є деякі країни, які мають системи Patriot, і є країни, у яких їх немає.

Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО, — завив міністр.

Він підкреслив, що Латвія готова зробити свій внесок у протиповітряну оборону України.

Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності, — заявив Спрудс.

Що відомо про ППО для України

Останніми тижнями Росія значно активізувала повітряні атаки на українські міста та об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти застосовують балістичні ракети, для перехоплення яких існують лише дві системи ППО у світі: американський ЗРК Patriot і франко-італійський SAMP/T.

Попри наявність деяких систем ППО в арсеналі України, їхня кількість не відповідає масштабам загрози.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що для надійного захисту повітряного простору країни необхідно щонайменше 25 комплексів Patriot.

Брак ефективних систем ППО ставить під загрозу життя мирних жителів і критично важливі об'єкти інфраструктури України.

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