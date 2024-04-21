Ізраїль знищив найкращу систему ППО Ірану, яку передала РФ — NYT

Цієї п’ятниці Ізраїль завдав удару по території Ірану, що стало відповіддю на іранську масовану атаку тиждень тому.

Ізраїль знищив найкращу систему ППО Ірану

Видання The New York Times дізналося, що ізраїльтяни поцілили по військовій базі в провінції Ісфахан.

Як розповіли журналістам на умовах анонімності західні та іранські офіційні особи, внаслідок удару було знищено зенітно-ракетний комплекс С-300 російського виробництва.

Яка саме зброя вразила іранський об’єкт, невідомо. Троє західних і двоє іранських офіційних осіб заявили, що Ізраїль міг задіяти безпілотники та щонайменше одну ракету, випущену з військового літака. Раніше іранські офіційні особи заявили, що атаку на військову базу було здійснено невеликими безпілотниками, які, швидше за все, були запущені з території самого Ірану.

Двоє західних офіційних осіб заявили, що ракета була випущена з військового літака далеко від ізраїльського чи іранського повітряного простору, і що зброя включала технологію, яка дозволила їй уникнути радіолокаційної оборони Ірану. Двоє іранських чиновників заявили, що військові не виявили нічого, що входило в повітряний простір країни в п'ятницю, включаючи безпілотники, ракети або літаки.

Оглядач німецького видання Bild Крістофер Буль зауважує, що влада Ірану пишалася придбаними у Росії системами С-300. На військових парадах пускові установки обвішували портретами та цитатами аятоли Хаменеї.

Що таке система С-300

Зенітно-ракетний комплекс С-300 є радянською розробкою, яка серійно випускалася із середини 1970-років. В залежності від модифікації вона може збивати повітряні цілі на відстані від 40 до 200 км (але в більшості версій — до 75 або до 150 км). Такі комплекси стояли на озброєнні деяких країн "соцтабору" та пізніше експортувалися в дружні до Росії країни.

На момент розпаду СРСР Іран не мав на озброєнні цих систем. У 2007 році Тегеран замовив у Москви 5 дивізіонів С-300, які зрештою були поставлені у 2015-16 роках у найсучаснійшій на той момент модифікації С-300 ПМУ2. Наразі Іран має 32 пускові установки С-300, що еквівалентно 4 дивізіонам.

Системи С-300 різних модифікацій неодноразово знищувалися під час російсько-української війни — з обох сторін. Крім того, ЗСУ неодноразово знищували більш потужну і значно сучаснішу систему С-400, яку Росія створила вже після розпаду СРСР.