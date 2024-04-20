Росія могла отримати снаряди для САУ від Ірану. Про що йдеться
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія могла отримати снаряди для САУ від Ірану. Про що йдеться

Снаряди
Джерело:  Defense Express

В розпорядженні російських окупантів з’явились імпортовані снаряди калібру 203 мм, які були, ймовірно, отримані з Ірану, та призначались для стрільби із самохідних артустановок M110 американського виробництва.

Росія може отримувати снаряди від Ірану

Це свідчить про вузькі місця в російській індустрії по виробництву снарядів

Про це повідомляє Defense Express.

Відповідні зображення у відкритий доступ виклав ресурс "Український інформатор". При цьому також можна зустріти вказівки й про те, що у 2023 році рашистські артилеристи отримали таблиці стрільби на "Изделие 203", що може виступати непрямим підтвердженням того, що РФ таки почала отримувати 203-мм снаряди за імпортним постачанням.

Серед усіх сателітів Кремля на цей момент артилерію калібру 203-мм має лише Іран, по якому The Military Balance 2023 вказує наявність 30 САУ M110 та 20 буксируваних гармат M115. В тої ж Північної Кореї найбільший калібр по ствольній артилерії — це 170 мм, САУ "Коксан", а той же Китай ще тільки працює над власними артсистемами калібру 203-мм.

Якщо уважніше приглядатись до фото, то одразу впадає в око несиметричність шаблону, за яким на снаряди наносилось маркування латиницею. З чого можна зробити припущення, що в цьому випадку мова скоріше про снаряди американського стандарту до артсистем M110 та M115, виробництво яких Іран міг налагодити за схемою "реінжинірингу".

Іранська САУ M110

У відкритих джерелах є вказівки про те, що свої M110 та M115 Іран придбав у США ще в 1970-х роках. З чого можна зробити висновок, що якщо іранці й мали запас отриманих від США снарядів, то, скоріш за все, він був відстріляний ще в ірано-іракську війну 1980-1988 рр. Тому далі Тегеран мав самостійно поповнювати цей боєкомплект.

Якщо далі говорити саме про РФ, то на перший погляд тут картина може виглядати так — мовляв, агресор отримав ще одне джерело снарядів за поставками від партнера по "осі зла", і на цей раз мова про особливо потужний калібр 203 міліметри.

Але у цієї ситуації є й інша сторона — факт імпорту 203-мм снарядів ймовірно від Ірану означає, що рашисти не змогли налагодити власне виробництво боєприпасів цього калібру в необхідних обсягах. Хоча дані про початок власного виробництва 203-мм снарядів на потужностях російського ВПК стали відомі ще восени 2022 року.

М115

Крім того, це також означає, що росіянам виявився недоступним варіант викупити радянські 203-мм снаряди до САУ "Пион" серед країн-користувачів на пострадянському простору, або ж в інших експлуатантів цієї артсистеми.

Іран використовує Каспійське море для відправки зброї в РФ

Журналісти пишуть, що дані відстеження показують, що судна в регіоні все частіше «закриваються», що свідчить про дедалі більші наміри приховати рух товарів.

Дані аналітиків з Lloyd's List Intelligence показали, що у вересні зросла кількість прогалин у даних відстеження суден у Каспійському морі.

Це сталося незабаром після того, як уряди Сполучених Штатів і України заявили, що Москва придбала безпілотники в Тегерана минулого літа, — зазначає видання.

У період із серпня по вересень 2022 року відбувся загальний стрибок кількості суден у Каспійському морі, які вимкнули дані відстеження. До 2023 року кількість прогалин у даних відстеження суден залишається великою.

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