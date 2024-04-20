Россия могла получить снаряды для САУ от Ирана. О чем речь
Категория
Украина
Дата публикации

Россия могла получить снаряды для САУ от Ирана. О чем речь

Снаряд
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Источник:  Defense Express

В распоряжении российских окупантов появились импортированные снаряды калибра 203 мм, которые, вероятно, были получены из Ирана, и предназначались для стрельбы из самоходных артустановок M110 американского производства.

Россия может получать снаряды от Ирана

Это свидетельствует об узких местах в российской индустрии по производству снарядов.

Об этом сообщает Defense Express.

Соответствующие изображения в открытом доступе выложил ресурс "Украинский информатор". При этом также можно встретить указания и о том, что в 2023 году рашистские артиллеристы получили таблицы стрельбы на Изделие 203, что может выступать косвенным подтверждением того, что РФ начала получать 203-мм снаряды по импортным поставкам.

Среди всех сателлитов Кремля на данный момент артиллерию калибра 203-мм располагает лишь Ираном, по которому The Military Balance 2023 указывает наличие 30 САУ M110 и 20 буксируемых пушек M115. В той же Северной Корее самый большой калибр по ствольной артиллерии — это 170 мм, САУ "Коксан", а тот же Китай еще только работает над собственными артсистемами калибра 203-мм.

Если внимательнее присматриваться к фото, то сразу бросается в глаза несимметричность шаблона, по которому на снаряды наносилась маркировка латиницей. Из чего можно предположить, что в этом случае речь скорее о снарядах американского стандарта к артсистемам M110 и M115, производство которых Иран мог наладить по схеме "реинжиниринга".

Иранская САУ M110

В открытых источниках есть указания, что свои M110 и M115 Иран приобрел у США еще в 1970-х годах. Из чего можно заключить, что если иранцы и имели запас полученных от США снарядов, то, скорее всего, он был отстрелян еще в ирано-иракскую войну 1980-1988 гг. Поэтому дальше Тегеран должен был самостоятельно пополнять этот боекомплект.

Если дальше говорить именно о РФ, то на первый взгляд здесь картина может выглядеть так — мол, агрессор получил еще один источник снарядов по поставкам от партнера по "оси зла", и на этот раз речь об особо мощном калибре 203 миллиметра.

Но в этой ситуации есть и другая сторона — факт импорта 203-мм снарядов, вероятно, от Ирана означает, что рашисты не смогли наладить собственное производство боеприпасов этого калибра в необходимых объемах. Хотя данные о начале собственного производства 203-мм снарядов на мощностях российского ВПК стали известны еще осенью 2022 года.

М115

Кроме того, это также означает, что россиянам оказался недоступным вариант выкупить советские 203-мм снаряды в САУ "Пион" среди стран-пользователей на постсоветском пространстве или у других эксплуатантов этой артсистемы.

Иран использует Каспийское море для отправки оружия в РФ

Журналисты пишут, что данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще «закрываются», что свидетельствует о растущем намерении скрыть движение товаров.

Данные аналитиков из Lloyd's List Intelligence показали, что в сентябре возросло количество пробелов в данных отслеживания судов в Каспийском море.

Это произошло вскоре после того, как правительства Соединенных Штатов и Украины заявили, что Москва приобрела беспилотники у Тегерана прошлым летом, отмечает издание.

В период с августа по сентябрь 2022 года произошел общий скачок количества судов в Каспийском море, отключивших данные отслеживания. К 2023 году количество пробелов в данных отслеживания судов остается большим.

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