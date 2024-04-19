Як атака проти Ізраїлю вплине на співпрацю Ірану та Росії — пояснення експерта

Іран атакує Ізраїль, зокрема, "Шахедами". Ці дрони-камікадзе Тегеран постачає Росії для війни проти України. Коли держава воює, то має менше можливостей постачати зброю своїм союзникам.
Як атака проти Ізраїлю вплине на співпрацю Ірану та Росії
Поставки "Шахедів" для Росії з часом можуть бути зменшені або зовсім обмежені.
Однак наразі рано робити висновки, коли це станеться та чи станеться взагалі. Військовий оглядач припустив, що після величезних поставок дронів-камікадзе для Росії Іран може використовувати запаси, бо так швидко відновити виробництво — це дуже складно.
Ірану було вигідно постачати "Шахеди"
Давид Шарп зазначив, що Ірану було вигідно постачати "Шахеди" Росії з певних причин. Насамперед Іран перебував під санкціями, тому мав величезний дефіцит валюти та технологій.
Крім того, це було випробування цих дронів. "Шахеди" застосовувались і раніше у різних країнах, однак не у такій кількості, як це робить Росія проти України.
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