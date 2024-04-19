Ізраїль помстився Ірану за масований удар — у США відреагували

Уранці 19 квітня Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. Однак американська влада заявила, що не підтримує такий акт помсти.

Ізраїль вдарив по Ірану. Перші подробиці

Про завдані удари дізнався телеканал ABC News від своїх анонімних джерел.

Інсайдери стверджують, що три вибухи прогриміли поблизу військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан.

Що важливо розуміти, у провінції Ісфахан знаходиться кілька іранських ядерних об'єктів.

Офіційний Тегеран вирішив призупинити польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю.

Системи протиповітряної оборони Ірану були активовані в кількох регіонах як запобіжний захід проти потенційних загроз з повітря. Держагентство IRNA заявило, що після активації ППО "поки що не було зафіксовано жодних масштабних ударів або вибухів, спричинених будь-якою загрозою з повітря". Поширити

Окрім того, наголошується, що атака відбулася за кілька годин після того, як очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заявив:

Якщо Ізраїль вдасться до подальших військових дій проти Ірану, то іранська військова відповідь буде негайною і на максимальному рівні. Поширити

Як США відреагували на удари з боку Ізраїлю

Як вдалося дізнатися CNN, влада Штатів не підтримала рішення Ізраїлю помститися Ірану за нещодавню масовану атаку.

Як стверджує один з інсайдерів, офіційний Тель-Авів попередив Вашингтон, що найближчими днями дасть відповідь Ірану.

Ми не схвалили відповідь, — заявило журналістам анонімне джерело. Поширити

Ізраїль зважував, як відповісти на удари Ірану ракетами і дронами, абсолютну більшість з яких перехопили.