Ізраїль помстився Ірану за масований удар — у США відреагували
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Ізраїль помстився Ірану за масований удар — у США відреагували

авіація Ізраїлю
Джерело:  ABC News

Уранці 19 квітня  Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. Однак американська влада заявила, що не підтримує такий акт помсти.

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Про завдані удари дізнався телеканал ABC News від своїх анонімних джерел.

Інсайдери стверджують, що три вибухи прогриміли поблизу військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан.

Що важливо розуміти, у провінції Ісфахан знаходиться кілька іранських ядерних об'єктів.

Офіційний Тегеран вирішив призупинити польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю.

Системи протиповітряної оборони Ірану були активовані в кількох регіонах як запобіжний захід проти потенційних загроз з повітря. Держагентство IRNA заявило, що після активації ППО "поки що не було зафіксовано жодних масштабних ударів або вибухів, спричинених будь-якою загрозою з повітря".

Окрім того, наголошується, що атака відбулася за кілька годин після того, як очільник МЗС Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заявив:

Якщо Ізраїль вдасться до подальших військових дій проти Ірану, то іранська військова відповідь буде негайною і на максимальному рівні.

Як США відреагували на удари з боку Ізраїлю

Як вдалося дізнатися CNN, влада Штатів не підтримала рішення Ізраїлю помститися Ірану за нещодавню масовану атаку.

Як стверджує один з інсайдерів, офіційний Тель-Авів попередив Вашингтон, що найближчими днями дасть відповідь Ірану.

Ми не схвалили відповідь, — заявило журналістам анонімне джерело.

Ізраїль зважував, як відповісти на удари Ірану ракетами і дронами, абсолютну більшість з яких перехопили.

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