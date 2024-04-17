Ізраїль атакували з території Лівану ракетами та дронами

Унаслідок повітряного удару з території Лівану по Ізраїлю зазнали поранень щонайменше 14 ізраїльських військових.

Хезболла ударила по Ізраїлю з території Лівану

Терористи завдали ракетно-дроновий удар.

Про це пише Reuters.

Ліванська “Хезболла” заявила у середу, що запустила ракети й дрони по військовому об’єкту на півночі Ізраїлю у відповідь на ізраїльські удари, під час яких загинули члени “Хезболли”. За словами ізраїльтян, унаслідок цього інциденту зазнали поранень 14 військових. Поширити

За даними ізраїльської сторони, шестеро військових перебувають у важкому стані.

Reuters додає, що ізраїльтяни теж вразили “джерело вогню”, виявивши протитанкові ракети й дрони, які рухалися у їх напрямку з Лівану.

Ізраїльські ЗМІ стверджують, що поранені військові перебували у актовому залі в селищі Араб аль-Арамше.

Ізраїль завдав авіаудару по Лівану

Армія оборони Ізраїлю заявила, що 16 квітня в результаті її авіаударів на півдні Лівану було вбито трьох бійців "Хезболли", зокрема, двох командирів бойовиків.

Про це повідомляє CNN.

Зокрема, Мухаммед Хусейн Шахурі, командувач ракетного підрозділу Західного регіону сил Радвана, загинув під час авіаудару в місті Кфар Дунін на півдні Лівану.

На своїй посаді Мухаммед планував та сприяв запуску ракет у бік ізраїльської території з центральних та західних регіонів Лівану. Поширити

Махмуд Ібрагім Фадлаллах, «оперативник ракетного підрозділу Хезболли», також загинув унаслідок авіаудару, додали представники ЦАХАЛу.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що внаслідок її авіаудару було вбито Ісмаїла Юсефа Базза, командувача прибережним сектором Хезболли, в районі Айн-Ебель на півдні Лівану.

Зазначається, що Хезболла підтвердила загибель трьох своїх бійців, не надавши подробиць про обставини їхньої смерті чи їхні звання.