Израиль атаковали с территории Ливана ракетами и дронами
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль атаковали с территории Ливана ракетами и дронами

Израиль
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Источник:  Reuters

В результате воздушного удара с территории Ливана по Израилю получили ранения по меньшей мере 14 израильских военных.

Хезболла ударила по Израилю с территории Ливана

Террористы нанесли ракетно-дроновый удар.

Об этом пишет Reuters.

Ливанская "Хезболла" заявила в среду, что запустила ракеты и дроны по военному объекту на севере Израиля в ответ на израильские удары, во время которых погибли члены "Хезболла". По словам израильтян, в результате этого инцидента получили ранения 14 военных.

По данным израильской стороны, шесть военных находятся в тяжелом состоянии.

Reuters добавляет, что израильтяне тоже поразили "источник огня", обнаружив противотанковые ракеты и дроны, двигавшиеся в их направлении из Ливана.

Израильские СМИ утверждают, что раненые военные находились в актовом зале в поселке Араб аль-Арамше.

Израиль нанес авиаудар по Ливану

Армия обороны Израиля заявила, что 16 апреля в результате ее авиаударов на юге Ливана были убиты три бойца "Хезболла", в частности, два командира боевиков.

Об этом сообщает CNN.

В частности, Мухаммед Хусейн Шахури, командующий ракетным подразделением Западного региона сил Радвана, погиб во время авиаудара в городе Кфар Дунин на юге Ливана.

В своей должности Мухаммед планировал и способствовал запуску ракет в сторону израильской территории из центральных и западных регионов Ливана.

Махмуд Ибрагим Фадлаллах, «оперативник ракетного подразделения Хезболлы», также погиб в результате авиаудара, добавили представители ЦАХАЛа.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в результате ее авиаудара был убит Исмаил Юсеф Базза, командующий прибрежным сектором Хезболлы, в районе Айн-Эбель на юге Ливана.

Отмечается, что Хезболла подтвердила гибель трех своих бойцов, не представив подробностей об обстоятельствах их смерти или их званиях.

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