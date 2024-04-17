Израиль атаковали с территории Ливана ракетами и дронами

В результате воздушного удара с территории Ливана по Израилю получили ранения по меньшей мере 14 израильских военных.
Хезболла ударила по Израилю с территории Ливана
Террористы нанесли ракетно-дроновый удар.
Об этом пишет Reuters.
По данным израильской стороны, шесть военных находятся в тяжелом состоянии.
Reuters добавляет, что израильтяне тоже поразили "источник огня", обнаружив противотанковые ракеты и дроны, двигавшиеся в их направлении из Ливана.
Израильские СМИ утверждают, что раненые военные находились в актовом зале в поселке Араб аль-Арамше.
Израиль нанес авиаудар по Ливану
Армия обороны Израиля заявила, что 16 апреля в результате ее авиаударов на юге Ливана были убиты три бойца "Хезболла", в частности, два командира боевиков.
Об этом сообщает CNN.
В частности, Мухаммед Хусейн Шахури, командующий ракетным подразделением Западного региона сил Радвана, погиб во время авиаудара в городе Кфар Дунин на юге Ливана.
Махмуд Ибрагим Фадлаллах, «оперативник ракетного подразделения Хезболлы», также погиб в результате авиаудара, добавили представители ЦАХАЛа.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что в результате ее авиаудара был убит Исмаил Юсеф Базза, командующий прибрежным сектором Хезболлы, в районе Айн-Эбель на юге Ливана.
Отмечается, что Хезболла подтвердила гибель трех своих бойцов, не представив подробностей об обстоятельствах их смерти или их званиях.
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