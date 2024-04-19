Израиль отомстил Ирану за массированный удар — в США отреагировали
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль отомстил Ирану за массированный удар — в США отреагировали

авиация Израиля
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Источник:  ABC News

Утром 19 апреля Израиль нанес ответный удар по Ирану. Однако американские власти заявили, что не поддерживают такой акт мести.

Израиль ударил по Ирану. Первые подробности

Об нанесенных ударах узнал телеканал ABC News от своих анонимных источников.

Инсайдеры утверждают, что три взрыва прогремели вблизи военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан.

Что важно понимать в провинции Исфахан находится несколько иранских ядерных объектов.

Официальный Тегеран решил приостановить полеты над рядом городов после атаки Израиля.

Системы противовоздушной обороны Ирана были активированы в нескольких регионах как мера предосторожности против потенциальных угроз с воздуха. Госагентство IRNA заявило, что после активации ПВО "пока не было зафиксировано никаких масштабных ударов или взрывов, вызванных какой-либо угрозой с воздуха".

Кроме того, указано, что атака произошла через несколько часов после того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил:

Если Израиль прибегнет к дальнейшим военным действиям против Ирана, то иранский военный ответ будет немедленным и на максимальном уровне.

Как США отреагировали на удары со стороны Израиля

Как удалось узнать CNN, власти Штатов не поддержали решение Израиля отомстить Ирану за недавнюю массированную атаку.

Как утверждает один из инсайдеров, официальный Тель-Авив предупредил Вашингтон, что в ближайшие дни ответит Ирану.

Мы не одобрили ответ, — заявил журналистам анонимный источник.

Израиль взвешивал, как ответить на удары Ирана ракетами и дронами, абсолютное большинство из которых перехватили.

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