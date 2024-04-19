Израиль отомстил Ирану за массированный удар — в США отреагировали

Утром 19 апреля Израиль нанес ответный удар по Ирану. Однако американские власти заявили, что не поддерживают такой акт мести.
Израиль ударил по Ирану. Первые подробности
Об нанесенных ударах узнал телеканал ABC News от своих анонимных источников.
Инсайдеры утверждают, что три взрыва прогремели вблизи военной базы на северо-западе иранской провинции Исфахан.
Что важно понимать в провинции Исфахан находится несколько иранских ядерных объектов.
Официальный Тегеран решил приостановить полеты над рядом городов после атаки Израиля.
Кроме того, указано, что атака произошла через несколько часов после того, как глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил:
Как США отреагировали на удары со стороны Израиля
Как удалось узнать CNN, власти Штатов не поддержали решение Израиля отомстить Ирану за недавнюю массированную атаку.
Как утверждает один из инсайдеров, официальный Тель-Авив предупредил Вашингтон, что в ближайшие дни ответит Ирану.
Израиль взвешивал, как ответить на удары Ирана ракетами и дронами, абсолютное большинство из которых перехватили.
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