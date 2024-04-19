Как атака против Израиля повлияет на сотрудничество Ирана и России — объяснение эксперта

Иран атакует Израиль, в частности, "Шахедами". Эти дроны-камикадзе Тегеран поставляет России для войны против Украины. Когда государство воюет, то меньше возможностей поставлять оружие своим союзникам.
Как атака против Израиля повлияет на сотрудничество Ирана и России
Поставки "Шахедов" для России со временем могут быть уменьшены или совсем ограничены.
Однако пока рано делать выводы, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Военный обозреватель предположил, что после огромных поставок дронов-камикадзе для России Иран может использовать запасы, так быстро восстановить производство — это очень сложно.
Ирану было выгодно поставлять "Шахеды"
Давид Шарп отметил, что Ирану было выгодно поставлять "Шахеды" России по определенным причинам. Прежде всего, Иран находился под санкциями, поэтому имел огромный дефицит валюты и технологий.
Кроме того, это было испытание этих дронов. "Шахеды" применялись и раньше в разных странах, однако не в таком количестве, как это делает Россия против Украины.
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