Как атака против Израиля повлияет на сотрудничество Ирана и России — объяснение эксперта

Иран атакует Израиль, в частности, "Шахедами". Эти дроны-камикадзе Тегеран поставляет России для войны против Украины. Когда государство воюет, то меньше возможностей поставлять оружие своим союзникам.

Как атака против Израиля повлияет на сотрудничество Ирана и России

Поставки "Шахедов" для России со временем могут быть уменьшены или совсем ограничены.

Если Иран почувствует, что угроза войны велика, то поставки либо Shahed-136, либо компонентов для них, либо баллистических ракет, о которых тоже говорили, что Иран может поставить, могут быть уменьшены или совсем ограничены, — объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Поделиться

Однако пока рано делать выводы, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Военный обозреватель предположил, что после огромных поставок дронов-камикадзе для России Иран может использовать запасы, так быстро восстановить производство — это очень сложно.

Ирану было выгодно поставлять "Шахеды"

Давид Шарп отметил, что Ирану было выгодно поставлять "Шахеды" России по определенным причинам. Прежде всего, Иран находился под санкциями, поэтому имел огромный дефицит валюты и технологий.

И тут представилась возможность. Прежде всего и насчет имиджа, когда государство покупает у тебя публично оружие. Это реклама ВПК. Также это возможность получить много денег, технологии, оружие. В частности, Иран получил истребители Су-35. Этого Ирана не хватало, — подчеркнул он. Поделиться