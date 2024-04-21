Израиль уничтожил лучшую систему ПВО Ирана, которую передала РФ — NYT

В эту пятницу Израиль нанес удар по территории Ирана, что стало ответом на иранскую массированную атаку неделю назад.

Израиль уничтожил лучшую систему ПВО Ирана

Издание The New York Times узнало, что израильтяне попали по военной базе в провинции Исфахан.

Как рассказали журналистам на условиях анонимности западные и иранские официальные лица, в результате удара был уничтожен зенитно-ракетный комплекс С-300 российского производства.

Какое именно оружие поразило иранский объект, неизвестно. Трое западных и два иранских официальных лица заявили, что Израиль мог задействовать беспилотники и по меньшей мере одну ракету, выпущенную с военного самолета. Ранее иранские официальные лица заявили, что атака на военную базу была совершена небольшими беспилотниками, которые, скорее всего, были запущены с территории самого Ирана.

Два западных официальных лица заявили, что ракета была выпущена с военного самолета вдали от израильского или иранского воздушного пространства, и что оружие включало технологию, позволившую ей избежать радиолокационной обороны Ирана. Два иранских чиновника заявили, что военные не обнаружили ничего, что входило в воздушное пространство страны в пятницу, включая беспилотники, ракеты или самолеты.

Обозреватель немецкого издания Bild Кристофер Буль отмечает, что власти Ирана гордились приобретенными в России системами С-300. На военных парадах пусковые установки увешивали портретами и цитатами аятоллы Хаменеи.

Что такое система С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300 является советской разработкой, серийно выпускавшейся с середины 1970-х годов. В зависимости от модификации она может сбивать воздушные цели на расстоянии от 40 до 200 км (но в большинстве версий — до 75 или до 150 км). Такие комплексы стояли на вооружении некоторых стран "соцлагеря" и позже экспортировались в дружественные России страны.

На момент распада СССР Иран не имел вооружения этих систем. В 2007 году Тегеран заказал у Москвы 5 дивизионов С-300, которые были в конце концов поставлены в 2015-16 годах в самой современной на тот момент модификации С-300 ПМУ2. В настоящее время Иран имеет 32 пусковые установки С-300, что эквивалентно 4 дивизионам.

Системы С-300 разных модификаций неоднократно уничтожались во время российско-украинской войны с обеих сторон. Кроме того, ВСУ неоднократно уничтожали более мощную и более современную систему С-400, которую Россия создала уже после распада СССР.