Bloomberg раскрыл роль Китая в конфликте между Ираном и Израилем

Какова роль Пекина в конфликте между Ираном и Израилем

У Си Цзиньпина есть любимая фраза: "Мир сегодня претерпевает серьезные изменения, невиданные за целый век". Китайский лидер повторяет ее на международных саммитах, партийных конференциях и даже во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Это показательное понимание его глобального видения и ирано-израильский конфликт полностью вписывается в него.

У Пекина есть возможность взять на себя роль дипломатического лидера в решении проблем в этой все более нестабильной ситуации. Это позволило второй по величине экономике мира построить доброжелательные отношения не только с США, с которыми она имеет противоречивые отношения, но и укрепить свою репутацию лидера на Глобальном Юге, что является одной из ключевых амбиций Си Цзиньпина.

То, что президент решил не действовать на опережение, является красноречивым признаком его амбивалентного отношения к вмешательству во время кризиса, считает Bloomberg.

Связи Китая с Ираном насчитывают многие столетия, особенно когда речь идет о торговле. У обеих стран много общего — они ранее находились под властью императорских династий, а затем столкнулись с революциями, трансформировавшими их государства. Но больше всего их связывает общий антагонизм к доминированию Запада в эпоху после Второй мировой войны. Они считают, что США пытаются способствовать изменению режима и опасаются западного культурного влияния на своих граждан.

Что предлагает Китай по разрешению конфликта

Китай предложил содействовать диалогу между Израилем и Палестиной, продолжив то же предложение о двух государствах, которое он выдвигает уже много лет, и помог разрядке в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Однако его предложения часто исключают как нереалистичные и слишком упрощенные для сложных геополитических вопросов, которые он пытается решить.

США, однако, считают роль Китая значительным, в частности, влияние, которое он может оказать на Тегеран. То, что США пытаются ограничить экономические связи Китая с Ираном, свидетельствует о том, насколько важны Вашингтон считает эти отношения, а также о том, насколько он хочет, чтобы Пекин взял на себя ведущую роль в этом кризисе. Он попросил Китай призвать Тегеран не мстить Израилю за воздушный удар по иранскому консульству в Сирии. Но все, что сделал главный дипломат Китая, это сказал иранскому коллеге, что он готов продолжать сотрудничать с ним в будущем.

Китай готов неукоснительно продвигать практическое сотрудничество с Ираном в различных сферах и способствовать дальнейшему развитию китайско-иранских отношений, — сказал министр иностранных дел Ван Иранскому коллеге Хосейну Амиру Абдоллахиану в телефонном разговоре в понедельник 15 апреля, после ракетных обстрелов Израиля на выходных. Поделиться

Пекин добился относительного успеха после этого телефонного разговора: министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна осознает региональную напряженность, готова проявлять сдержанность и не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Но Китай не стал осуждать ответные действия Тегерана, заявив, что рассматривает их как "побочные последствия конфликта в Газе". У Пекина было достаточно возможностей изменить статус-кво. Пора начать это делать.