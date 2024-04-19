Нідерланди терміново виділять Україні понад 200 млн євро на снаряди та ППО

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня оголосила про нову допомогу Києву.

Новий пакет допомоги Україні від Нідерландів

Міноборони Нідерландів повідомляє, що країна виділить Україні понад 200 мільйонів євро на нові ініціативи щодо швидкого постачання додаткових боєприпасів протиповітряної оборони та артилерії.

Засоби ППО та артилерійські боєприпаси вкрай потрібні Україні. Ситуація загрожує стати критичною. Ресурси, внесок до яких зараз роблять Нідерланди, вже знаходяться на європейському континенті і якнайшвидше надійдуть до України. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Кайса Оллонгрен Міністерка оборони Нідерландів

150 млн євро Нідерланди виділяють на ініціативу Німеччини щодо швидкого постачання Україні засобів протиповітряної оборони великої дальності.

Крім того, Міністерство оборони закуповує засоби протиповітряної оборони малої дальності на 60 млн євро. Їх можна використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

Також країна сприяють ініціативі Естонії щодо швидкого постачання Україні артилерійських боєприпасів із наявних запасів.

Раніше Нідерланди оголосили, що внесуть 250 млн євро в подібний чеський план швидкого постачання боєприпасів.

Засідання Ради Україна-НАТО

19 квітня відбулося онлайн-засідання міністрів оборони країн-сленів НАТО та України.

За підсумками засідання генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО домовилися надати Україні більше систем протиповітряної оборони.