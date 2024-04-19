Нидерланды срочно выделят Украине более 200 млн евро на снаряды и ПВО

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время онлайн-заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля объявила о новой помощи Киеву.

Новый пакет помощи Украине от Нидерландов

Минобороны Нидерландов сообщает, что страна выделит Украине более 200 миллионов евро на новые инициативы по быстрой поставке дополнительных боеприпасов противовоздушной обороны и артиллерии.

Средства ПВО и артиллерийские боеприпасы очень нужны Украине. Ситуация чревата критической. Ресурсы, вклад в которые сейчас вносят Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и как можно скорее поступят в Украину. Сейчас мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Кайса Оллонгрен Министр обороны Нидерландов

150 млн евро Нидерланды выделяют на инициативу Германии по быстрой поставке Украине средств противовоздушной обороны большой дальности.

Кроме того, Министерство обороны закупает средства противовоздушной обороны малой дальности в 60 млн евро. Их можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.

Также страна способствуют инициативе Эстонии по быстрому снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами из имеющихся запасов.

Ранее Нидерланды объявили, что внесут 250 млн евро в подобный чешский план быстрого снабжения боеприпасами.

Заседание Совета Украина-НАТО

19 апреля состоялось онлайн-заседание министров обороны стран-сленов НАТО и Украины.

По итогам заседания генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.