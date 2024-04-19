Нидерланды срочно выделят Украине более 200 млн евро на снаряды и ПВО

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время онлайн-заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля объявила о новой помощи Киеву.
Новый пакет помощи Украине от Нидерландов
Минобороны Нидерландов сообщает, что страна выделит Украине более 200 миллионов евро на новые инициативы по быстрой поставке дополнительных боеприпасов противовоздушной обороны и артиллерии.
150 млн евро Нидерланды выделяют на инициативу Германии по быстрой поставке Украине средств противовоздушной обороны большой дальности.
Кроме того, Министерство обороны закупает средства противовоздушной обороны малой дальности в 60 млн евро. Их можно использовать для борьбы с атаками беспилотников.
Также страна способствуют инициативе Эстонии по быстрому снабжению Украины артиллерийскими боеприпасами из имеющихся запасов.
Ранее Нидерланды объявили, что внесут 250 млн евро в подобный чешский план быстрого снабжения боеприпасами.
Заседание Совета Украина-НАТО
19 апреля состоялось онлайн-заседание министров обороны стран-сленов НАТО и Украины.
По итогам заседания генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.
Также на заседании была рассмотрена потребность Украины в снарядах 155мм, способности для нанесения высокоточных дальних ударов и дроны.
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