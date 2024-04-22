Латвия выразила готовность передать Украине систему ПВО малой дальности
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Мир
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Латвия выразила готовность передать Украине систему ПВО малой дальности

Сейм Латвии
Латвия
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Правительство Латвии готово передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности.

Латвия готова передать Украине систему ПВО

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, есть некоторые страны, у которых есть система Patriot, и есть страны, у которых их нет.

Но речь идет не только о системах Patriot. Они, конечно, очень важны, это также отметили наши украинские партнеры. Но если мы говорим о противовоздушной обороне, то достаточно широкий спектр различных систем ПВО, — заявил министр.

Он подчеркнул, что Латвия готова внести свой вклад в противовоздушную оборону Украины.

Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет ПВО малой дальности, — заявил Спрудс.

Что известно о ПВО для Украины

В последние недели Россия значительно активизировала воздушные атаки на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Оккупанты применяют баллистические ракеты, для перехвата которых существуют только две системы ПВО в мире: американский ЗРК Patriot и франко-итальянский SAMP/T.

Несмотря на наличие некоторых систем ПВО в арсенале Украины, их количество не соответствует масштабам угрозы.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что для надежной защиты воздушного пространства страны необходимо не менее 25 комплексов Patriot.

Нехватка эффективных систем ПВО ставит под угрозу жизнь мирных жителей и критически важные объекты инфраструктуры Украины.

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