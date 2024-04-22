Союзники по НАТО вимагають від Греції та Іспанії передати Україні системи ППО — FT
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Союзники по НАТО вимагають від Греції та Іспанії передати Україні системи ППО — FT

Patriot
Джерело:  Financial Times

Союзники по НАТО та Євросоюзу тиснуть на Іспанію та Грецію, щоб ті надали Україні більше систем ППО.

Іспанія та Греція мають десятки потрібних Україні систем ППО

22 квітня відбулася зустріч міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Люксембурзі. На зустрічі союзники посили тиск на Іспанію та Грецію передати Україні системи ППО.

Заклики до цього лунали ще на саміті ЄС у Брюсселі минулого тижня. Тоді там особисто закликали прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

Лідерам сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

Збройні сили Греції та Іспанії мають більше десятка систем Patriot та інших, такі як С-300.

Ми всі знаємо, у кого вони (системи ППО, — ред.) є, ми всі знаємо, де вони, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні, — сказало FT одне з джерел.

Україна закликає партнерів надати системи ППО

За словами українських посадовців, країна потребує як мінімум семи додаткових систем протиповітряної оборони, таких як американські Patriot або радянські С-300.

Президент Володимир Зеленський у дописі на Х 21 квітня написав: «Patriot можна називати засобами ППО, лише якщо вони працюють і рятують життя, а не стоять нерухомо десь на базах зберігання».

Лише Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot.

Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які українські сили вже мають у своєму арсеналі та мають досвід роботи з ними.

Україна наразі має принаймні три системи Patriot, у тому числі одну, поставлену США та дві з Німеччини.

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