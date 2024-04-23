Греция, похоже, готова передать Украине ЗРК Patriot PAC-3, но при "гарантиях" от США относительно угрозы Турции и пакета финансовой компенсации.

ПВО для Украины от Греции

Греческое издание Рronews со ссылкой на собственные источники в правительстве страны пишет, что Афины передадут Украине батарею Patriot Pac 3, которая может сбивать баллистику, в обмен на гарантии безопасности от США.

О каких именно гарантиях идет речь, журналистам неизвестно.

При необходимости США передадут Греции Patriot из собственных резервов, заменив на то, что Афины отдадут Киеву, или предоставит денежную компенсацию из пакета помощи более чем на 60 млрд долларов, который будет предоставлен Украине.

Рronews сообщает, что Украина получит от Греции одну батарею, однако впоследствии может получить и другую.

В целом Греция имеет 6 батарей, одна из которых расположена в Саудовской Аравии.

Накануне Financial Times сообщало, что союзники по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию по передаче Украине систем ПВО.

Вооруженные силы Греции и Испании имеют более десятка систем Patriot и других, таких как С-300.

Украина призывает партнеров предоставить системы ПВО

Украина нуждается как минимум в семи дополнительных системах противовоздушной обороны, таких как американские Patriot или советские С-300.

Президент Владимир Зеленский в сообщении Х 21 апреля написал: «Patriot можно называть средствами ПВО, только если они работают и спасают жизнь, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения».

Только Германия объявила о поставках одной системы Patriot.

Известно, что Киев особенно заинтересован в устаревших греческих системах С-300, украинские силы уже имеют в своем арсенале и имеют опыт работы с ними.