Греція може передати Україні системи Patriot — яка умова
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Греція може передати Україні системи Patriot — яка умова

ЗРК Patriot
Джерело:  Рronews

Греція, схоже, готова передати Україні ЗРК Patriot PAC-3, але за умови "гарантій" від США щодо загрози від Туреччини та пакету фінансової компенсації.

ППО для України від Греції

Грецьке видання Рronews з посиланням на власні джерела в уряді країни пише, що Афіни передадуть Україні батарею Patriot Pac 3, яка може збивати балістику, в обмін на гарантії безпеки від США.

Про які саме гарантії йдеться, журналістам невідомо.

За потреби США передадуть Греції Patriot з власних резервів, замінивши на той, що Афіни віддадуть Києву, або ж надасть грошову компенсацію з пакета допомоги на понад 60 млрд доларів, який буде надано Україні.

Рronews повідомляє, що Україна отримає від Греції одну батарею, проте згодом може отримати й другу.

Загалом Греція має 6 батарей, одна з яких розташована у Саудівській Аравії.

Напередодні Financial Times повідомляло, що союзники по НАТО та ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні систем ППО.

Збройні сили Греції та Іспанії мають більше десятка систем Patriot та інших, такі як С-300.

Україна закликає партнерів надати системи ППО

Україна потребує як мінімум семи додаткових систем протиповітряної оборони, таких як американські Patriot або радянські С-300.

Президент Володимир Зеленський у дописі на Х 21 квітня написав: «Patriot можна називати засобами ППО, лише якщо вони працюють і рятують життя, а не стоять нерухомо десь на базах зберігання».

Лише Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot.

Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які українські сили вже мають у своєму арсеналі та мають досвід роботи з ними.

Україна наразі має принаймні три системи Patriot — одну з США та дві з Німеччини.

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