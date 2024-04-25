Системи ППО для України. Премʼєр Греції дав остаточну відповідь щодо передачі С-300 або Patriot
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Системи ППО для України. Премʼєр Греції дав остаточну відповідь щодо передачі С-300 або Patriot

Греція
Джерело:  іefimerida

Греція не збирається надсилати Україні системи протиповітряної оборони, попри тиск з боку ЄС та НАТО.

Греція не буде надавати Україні системи ППО

Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не стане надавати Україні системи Patriot та С-300.

Греція не збирається надсилати Україні ні С-300, ні Patriot . Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити.

Кіріакос Міцотакіс

Кіріакос Міцотакіс

Прем'єр-міністр Греції

Він уточнив, що Греція підтримувала Україну різними способами та оборонними матеріалами.

Але ми з першого моменту сказали, що не можемо позбутися систем озброєння, які мають вирішальне значення для наших можливостей стримування. У нас є надлишок матеріалу, яким ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І, якщо ми зможемо знайти такий матеріал, ми продовжуватимемо це робити. Проте системи протиповітряної оборони, про які ви згадали, є критично важливими для захисту повітряного простору Греції і не будуть надані Україні.

ППО для України від Греції

Напередодні грецьке видання Рronews з посиланням на власні джерела в уряді країни повідомляло, що Афіни передадуть Україні батарею Patriot Pac 3 в обмін на гарантії безпеки від США.

За потреби США передадуть Греції Patriot з власних резервів, замінивши на той, що Афіни віддадуть Києву, або ж надасть грошову компенсацію з пакета допомоги на понад 60 млрд доларів, який буде надано Україні.

Напередодні Financial Times повідомляло, що союзники по НАТО та ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні систем ППО.

Збройні сили Греції та Іспанії мають більше десятка систем Patriot та інших, такі як С-300.

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