Греція не збирається надсилати Україні системи протиповітряної оборони, попри тиск з боку ЄС та НАТО.
Греція не буде надавати Україні системи ППО
Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція не стане надавати Україні системи Patriot та С-300.
Він уточнив, що Греція підтримувала Україну різними способами та оборонними матеріалами.
ППО для України від Греції
Напередодні грецьке видання Рronews з посиланням на власні джерела в уряді країни повідомляло, що Афіни передадуть Україні батарею Patriot Pac 3 в обмін на гарантії безпеки від США.
За потреби США передадуть Греції Patriot з власних резервів, замінивши на той, що Афіни віддадуть Києву, або ж надасть грошову компенсацію з пакета допомоги на понад 60 млрд доларів, який буде надано Україні.
Напередодні Financial Times повідомляло, що союзники по НАТО та ЄС тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні систем ППО.
Збройні сили Греції та Іспанії мають більше десятка систем Patriot та інших, такі як С-300.
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