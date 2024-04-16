Греція не планує передавати Україні F-16

Міцотакіс пояснив, що ці винищувачі потрібні для підтримки обороноздатності Греції і тому їх передача Україні не планується.

Я хотів би уточнити, що ми не готові надати Україні літаки F-16. Така інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності, — підкреслив прем’єр-міністр Греції. Поширити

Він визнав, що його країна історично мала сильні зв'язки з Росією на рівні культури й релігії, однак злочинну політику Кремля і розв’язану війну проти України Афіни не підтримують.

Греція — країна, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається і зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення. Ми маємо історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні, але ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму. Я особисто відвідав Україну, був в Одесі. Я бачився з президентом Зеленським у Вільнюсі в четвер. І я пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищатися, тому що ми також живемо в складній частині світу, — наголосив Міцотакіс. Поширити

Він також підкреслив, що Греція надає підтримку Україні. Зокрема, нещодавно було передано партію 155-мм артилерійських снарядів.

Прем’єр-міністр Греції також пообіцяв й надалі посилювати підтримку України.

Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити свій захист. Ми повинні бути пильними заради нашого сусіда, — зазначив Міцотакіс. Поширити

Хто готовий передати Україні винищувачі F-16

Норвегія має намір передати Україні оновлені F-16.

За словами військового експерта, льотчика-інструктораа та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана в ефірі 24 каналу, всі базові F-16 приблизно однакові — від Block 20 до Block 70/72.

Відрізняються модифікації здебільшого авіонікою. Тобто системою наведення озброєння, виявлення та управління тим озброєнням, яке новітнє, яке зараз є у Норвегії. Там є можливість приблизно до ескадрильї літаків передати нам нових, рівня блок Block 50/52, — пояснює Світан. Поширити

Відомо, що Норвегія може передати Україні до 12 літаків Block 50/52.

Льотчик може бути інтегрований у загальну систему управління та загальну систему ППО, яка включає інформацію від літаків дальнього радіолокаційного виявлення, так званих літаючих радарів системи АВАКС та систем наземного виявлення, — підкреслив експерт. Поширити

І навіть якщо цих оновлених літаків буде небагато, вони зможуть завдавати ударів вглиб ворога та "принаймні по деяких точкових обʼєктах, — додає Світан.