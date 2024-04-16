Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заперечив заяви ЗМІ про наміри передати Україні старі винищувачі F-16.
Греція не планує передавати Україні F-16
Міцотакіс пояснив, що ці винищувачі потрібні для підтримки обороноздатності Греції і тому їх передача Україні не планується.
Він визнав, що його країна історично мала сильні зв'язки з Росією на рівні культури й релігії, однак злочинну політику Кремля і розв’язану війну проти України Афіни не підтримують.
Він також підкреслив, що Греція надає підтримку Україні. Зокрема, нещодавно було передано партію 155-мм артилерійських снарядів.
Прем’єр-міністр Греції також пообіцяв й надалі посилювати підтримку України.
Хто готовий передати Україні винищувачі F-16
Норвегія має намір передати Україні оновлені F-16.
За словами військового експерта, льотчика-інструктораа та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана в ефірі 24 каналу, всі базові F-16 приблизно однакові — від Block 20 до Block 70/72.
Відомо, що Норвегія може передати Україні до 12 літаків Block 50/52.
І навіть якщо цих оновлених літаків буде небагато, вони зможуть завдавати ударів вглиб ворога та "принаймні по деяких точкових обʼєктах, — додає Світан.
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