Греція спростувала заяви про передачу Україні F-16
Категорія
Політика
Дата публікації

Греція спростувала заяви про передачу Україні F-16

F-16
Джерело:  Rzeczpospolita

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заперечив заяви ЗМІ про наміри передати Україні старі винищувачі F-16. 

Греція не планує передавати Україні F-16

Міцотакіс пояснив, що ці винищувачі потрібні для підтримки обороноздатності Греції і тому їх передача Україні не планується.

Я хотів би уточнити, що ми не готові надати Україні літаки F-16. Така інформація з'явилася в ЗМІ, але вона не відповідає дійсності, — підкреслив прем’єр-міністр Греції.

Він визнав, що його країна історично мала сильні зв'язки з Росією на рівні культури й релігії, однак злочинну політику Кремля і розв’язану війну проти України Афіни не підтримують.

Греція — країна, яка не тільки поважає, але й захищає принципи міжнародного порядку. І вона завжди була на правильному боці історії. Так відбувається і зараз, коли Україна захищається від жорстокого російського вторгнення. Ми маємо історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні, але ми рішуче виступаємо проти кремлівського режиму. Я особисто відвідав Україну, був в Одесі. Я бачився з президентом Зеленським у Вільнюсі в четвер. І я пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в міру наших можливостей, не ставлячи під загрозу нашу власну здатність захищатися, тому що ми також живемо в складній частині світу, — наголосив Міцотакіс.

Він також підкреслив, що Греція надає підтримку Україні. Зокрема, нещодавно було передано партію 155-мм артилерійських снарядів.

Прем’єр-міністр Греції також пообіцяв й надалі посилювати підтримку України.

Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити свій захист. Ми повинні бути пильними заради нашого сусіда, — зазначив Міцотакіс.

Хто готовий передати Україні винищувачі F-16

Норвегія має намір передати Україні оновлені F-16.

За словами військового експерта, льотчика-інструктораа та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана в ефірі 24 каналу, всі базові F-16 приблизно однакові — від Block 20 до Block 70/72.

Відрізняються модифікації здебільшого авіонікою. Тобто системою наведення озброєння, виявлення та управління тим озброєнням, яке новітнє, яке зараз є у Норвегії. Там є можливість приблизно до ескадрильї літаків передати нам нових, рівня блок Block 50/52, — пояснює Світан.

Відомо, що Норвегія може передати Україні до 12 літаків Block 50/52.

Льотчик може бути інтегрований у загальну систему управління та загальну систему ППО, яка включає інформацію від літаків дальнього радіолокаційного виявлення, так званих літаючих радарів системи АВАКС та систем наземного виявлення, — підкреслив експерт.

І навіть якщо цих оновлених літаків буде небагато, вони зможуть завдавати ударів вглиб ворога та "принаймні по деяких точкових обʼєктах, — додає Світан.

Але тут треба розуміти, що, напевно, потрібен дозвіл країн НАТО, зокрема, США на роботу по глибоких тилах ворога. Добре, що Норвегія нам дозволяє, але тільки їхнього дозволу тут буде мало, — підкреслив Світан.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські пілоти проходять фінальний етап підготовки на F-16 — Євлаш
пілот
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія планує передати Україні десятки F-16
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські пілоти продовжать навчання на F-16 у Франції — Міноборони Британії
Міноборони Британії
пілоти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?