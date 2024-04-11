Норвегія готова передати Україні 22 американські винищувачі F-16, однак не всі з них перебувають у справному стані.
Що відомо про передачу Норвегією Україні винищувачів F-16
Зазначається, що США надали Норвегії дозвіл на передачу Україні винищувачів F-16.
Крім цього країна планує також передати Україні:
двигуни,
допоміжні матеріали,
тренажери,
запчастини,
та інше відповідне обладнання.
Зазначається, що принаймні частину отриманих літаків Україна зможе використовувати для отримання необхідних запчастин і проведення ремонту справних літаків.
За інформацією журналістів видання Nettavisen, боєздатними є 12 літаків з тих, що Норвегія планує передати Україні.
Що відомо про складнощі із навчанням українських пілотів на F-16
Командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав складнощі, які виникають під час навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Каволі у коментарі журналістам видання "Голос Америки" зазначив, що перехід від радянських винищувачів до сучасних західних військових літаків четвертого покоління викликає труднощі в українських льотчиків.
Серед найбільших труднощів в навчанні українців на F-16 Каволі вказав знання англійської мови.
Він також додав, що проблемою є відсутність в українських пілотів достатньої базової підготовки.
Каволі пояснив, що цю базову підготовку необхідно надати перш ніж переходити до опанування F-16.
Також Каволі вказав, що в України не вистачає військових авіаторів.
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