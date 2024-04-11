Норвегія планує передати Україні десятки F-16
Категорія
Політика
Дата публікації

Норвегія планує передати Україні десятки F-16

F-16
Джерело:  online.ua

Норвегія готова передати Україні 22 американські винищувачі F-16, однак не всі з них перебувають у справному стані. 

Що відомо про передачу Норвегією Україні винищувачів F-16

Зазначається, що США надали Норвегії дозвіл на передачу Україні винищувачів F-16.

Крім цього країна планує також передати Україні:

  • двигуни,

  • допоміжні матеріали,

  • тренажери,

  • запчастини,

  • та інше відповідне обладнання.

Зазначається, що принаймні частину отриманих літаків Україна зможе використовувати для отримання необхідних запчастин і проведення ремонту справних літаків.

За інформацією журналістів видання Nettavisen, боєздатними є 12 літаків з тих, що Норвегія планує передати Україні.

Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України, — йдеться у матеріалі видання.

Що відомо про складнощі із навчанням українських пілотів на F-16

Командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі назвав складнощі, які виникають під час навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Каволі у коментарі журналістам видання "Голос Америки" зазначив, що перехід від радянських винищувачів до сучасних західних військових літаків четвертого покоління викликає труднощі в українських льотчиків.

Ми працюємо над цим разом з ними, працює ціла коаліція країн. Зрештою, для них це буде надзвичайно цінна річ, — наголосив генерал.

Серед найбільших труднощів в навчанні українців на F-16 Каволі вказав знання англійської мови.

Якщо всі посібники, всі інструкції та всі кнопки написані англійською мовою, ви принаймні повинні знати достатньо англійської для цього. До речі, це також міжнародна мова польотів. Тому просто необхідно мати певний рівень володіння мовою. Це перший крок, — підкреслив Каволі.

Він також додав, що проблемою є відсутність в українських пілотів достатньої базової підготовки.

Каволі пояснив, що цю базову підготовку необхідно надати перш ніж переходити до опанування F-16.

Також Каволі вказав, що в України не вистачає військових авіаторів.

Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі, — пояснює командувач силами НАТО в Європі.

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