Українські пілоти проходять фінальний етап підготовки на F-16 — Євлаш

Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки. Вони відпрацьовують збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.

Що відомо про фінальний етап підготовки українських пілотів на F-16

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, наразі підготовку проходять кілька груп пілотів. Вони на різних етапах навчань.

Ті, що на фінальному етапі, у Данії та США відпрацьовують завдання, які перед ними стоятимуть в Україні. Це збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed. Терміни завершення підготовки й передачі винищувачів офіційно поки що не розголошують.

Щодо решти груп пілотів, то частина з них зараз проходить курси англійської у Великій Британії, одна група у Франції освоює системи управління винищувачів.

Що відомо про підготовку українських пілотів та передачу F-16

Українські військові пілоти проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.

У кінці березня 2024 року перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії. Потім вони відправились до Франції.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.