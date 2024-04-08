Греція може передати Україні понад 30 винищувачів F-16

Греція може передати Україні свої старі 32 винищувачі F-16C/-D Block 30 у рамках у рамках реформування свого повітряного флоту.

Які винищувачі може отримати Україна від Греції

Міністр національної оборони країни Ніколаос Дендіас під час свого нещодавнього візиту до Головного управління оборонного обладнання та інвестицій оголосив, що план реформ “Порядок денний 2030” для ВПС “передбачає, що в 2030 році вони матимуть 200 сучасних літаків 4,5 і 5-го покоління з поступовим виведенням літаків 3-го і 4-го поколінь”.

Як пише видання, Греція планує “розпродаж 108 старих винищувачів, відправлених на пенсію”.

Йдеться про 108 винищувачів, серед яких 32 F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 і 33 F-4E PI2000.

Зазначається, що оцінки доходів від 2 до 2,5 мільярдів євро від продажу 108 винищувачів, ймовірно, видають бажане за дійсне. Особливо, що стосується F-4E, шанси на перепродаж яких майже нульові, пише видання.

Зовсім інший випадок — 32 F-16C/-D Block 30, передача яких Україні вважається майже вірогідною. Нагадаємо, що за час служби винищувачі типу пройшли дві конструктивні модернізації і сьогодні в середньому відпрацювали близько 60% свого конструктивного ресурсу, — відзначає News Break. Поширити

У випадку 24 Mirage 2000-5 Mk. 2, з яких 14 є новоствореними, а решта є оновленнями старішої моделі Mirage 2000EGM/-BGM, їхнє кінцеве призначення неможливо оцінити з таким самим ступенем впевненості.

За логікою, можливою є їх передача в Україну або продаж в Індію, звичайно, завжди за погодженням з Францією, — йдеться у статті. Поширити

Що відомо про передачу Україні F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.