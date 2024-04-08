Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16

Греция может передать Украине свои старые 32 истребителя F-16C/-D Block 30 в рамках реформирования своего воздушного флота.

Какие истребители может получить Украина от Греции

Министр национальной обороны страны Николаос Дендиас во время своего недавнего визита в Главное управление оборонного оборудования и инвестиций объявил, что план реформ "Повестка дня 2030" для ВВС "предусматривает, что в 2030 году они будут иметь 200 современных самолетов 4,5 и 5-го поколения с постепенным выведением самолетов 3-го и 4-го поколений”.

Как пишет издание, Греция планирует "распродажу 108 старых истребителей, отправленных на пенсию".

Речь идет о 108 истребителях, среди которых 32 F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 F-4E PI2000.

Отмечается, что оценки доходов от 2 до 2,5 миллиарда евро от продажи 108 истребителей, вероятно, выдают желаемое за действительное. Особенно что касается F-4E, шансы на перепродажу которых почти нулевые, пишет издание.

Совершенно другой случай — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается почти вероятной. Напомним, что за время службы истребители типа прошли две конструктивные модернизации и сегодня в среднем отработали около 60% своего конструктивного ресурса, — отмечает News Break. Поделиться

В случае 24 Mirage 2000–5 Mk. 2, из которых 14 являются вновь созданными, а остальные являются обновлениями более старой модели Mirage 2000EGM/-BGM, их конечное назначение невозможно оценить с такой же степенью уверенности.

По логике, возможна их передача в Украину или продажа в Индию, конечно, всегда по согласованию с Францией, — говорится в статье. Поделиться

Что известно о передаче Украины F-16

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марк Рютте 19 мая объявили о готовности США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты могут дать согласие на передачу Украине боевых самолетов, в частности F-16, при условии, что они не будут применяться для ударов по территории РФ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе саммита G7 подтвердил, что его страна готова оказать помощь в подготовке украинских военных пилотов.

После саммита G7 стало известно, что США разблокировали обучение украинских пилотов на истребителях и поставку авиатранспорта другими государствами.

Американский президент Джо Байден подтвердил намерение США учить украинских пилотов на F-16, однако отметил, что Киев пообещал не применять самолеты для ударов по российской территории.

22 мая спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что поставки Украине истребителей F-16 являются приоритетом. Реализовывать соответствующий план партнеры Украины приступят в ближайшие месяцы.

20 августа премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что страна планирует отправить Украине 19 самолетов F-16, первые шесть — ближе к Новому году.

Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Самолеты будут отправлены после того, как будут выполнены условия, среди которых обеспечение необходимой инфраструктуры и завершение обучения пилотов.

Пресс-секретарь Нацгвардии Аризоны Эрин Ханниган объявила, что первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.