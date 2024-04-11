Украинские пилоты проходят финальный этап подготовки на F-16 — Евлаш

Украинские пилоты истребителей F-16, обучающиеся в Дании и США, уже на завершающих этапах подготовки. Они отрабатывают сбивание крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed.
Что известно о финальном этапе подготовки украинских пилотов на F-16
Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сейчас подготовку проходят несколько групп пилотов. Они на разных этапах учений.
На финальном этапе в Дании и США отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине. Это сбивание крылатых ракет и дронов-камикадзе Shahed. Сроки завершения подготовки и передачи истребителей официально пока не разглашаются.
Относительно остальных групп пилотов, часть из них сейчас проходит курсы английского в Великобритании, одна группа во Франции осваивает системы управления истребителей.
Что известно о подготовке украинских пилотов и передаче F-16
Украинские военные пилоты проходят обучение в США, Британии, Франции, Дании и Румынии. Ожидается, что у Украины будут первые шесть истребителей F-16 и 12 подготовленных пилотов уже летом 2024 года .
В целом истребители F-16 согласились передать Украине четыре страны: Нидерланды (более 70 машин, часть из которых тренировочные), Дания (19 единиц), а также не объявляющие Норвегия и Бельгия. точное количество истребителей.
В конце марта 2024 года первые 10 украинских пилотов завершили базовую летную подготовку в Великобритании. Затем они отправились во Францию.
Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят 42 самолета. Самолеты будут отправлены после того, как будут выполнены условия, среди которых обеспечение необходимой инфраструктуры и завершение обучения пилотов.
Пресс-секретарь Нацгвардии Аризоны Эрин Ханниган объявила, что первые четыре украинских пилота планируют завершить обучение на истребителях F-16 к лету.
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