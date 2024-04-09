Зачем Украине нужны истребители F-16 из Греции — объяснение Воздушных сил
Категория
Мир
Дата публикации

Зачем Украине нужны истребители F-16 из Греции — объяснение Воздушных сил

F-16
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Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что поступление в Украину самолетов F-16 из Греции очень помогло бы защитить воздушное пространство нашего государства.

Для чего Украине нужны истребители F-16 из Греции

Он отметил в эфире телемарафона, что самолеты F-16 "наиболее подходят нашей системе и на них уже тренируются наши пилоты". По его словам, основная задача Воздушных сил — это непосредственная защита воздушного пространства и отражение воздушных атак противника теми имеющимися силами и средствами, которые у нас уже есть.

Применительно к этим греческим F-16. Конечно, они бы усилили нашу воздушную составляющую авиации, помогли бы нам бороться с авиацией врага, в том числе и с крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, которые враг применяет сейчас по нашим мирным городам, — сказал Евлаш.

При этом он добавил, что эти истребители помогали бы выполнять задачи нашей пехоте и армейской авиации на фронте, которая вынуждена реагировать на применение вражеских самолетов типа СУ-34 и Су-35.

Возможность передачи F-16 Грецией.

Греческое правительство может принять решение о передаче Украине в 32 единицы истребителей F-16.

По данным издания News Break, правительство Греции намерено продать 108 истребителей, подлежащих выведению из эксплуатации, а именно: 32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2, 33 единицы F-4E PI2000.

Сказано, что стоимость 108 истребителей может составлять от 2 до 2,5 млрд евро.

В публикации издания отмечается, что передача Украине 32 единиц самолетов F-16 практически не вызывает сомнений. Сказано, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и в настоящее время в среднем потратили около 60% предельного срока службы.

По словам журналистов, они не могут также уверенно сказать о том, куда могут направить 24 Mirage 2000-5 Mk.2, среди которых 14 — нового строительства, а другие — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM. Сказано, что логичными вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции.

Ранее эксперты отмечали, что украинским защитникам необходимо иметь 200-300 самолетов F-16.

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