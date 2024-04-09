Грецькі F-16 допоможуть працювати нашим ППО — Євлаш
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Грецькі F-16 допоможуть працювати нашим ППО — Євлаш

F-16

Речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш заявив, що надходження в Україну літаків F-16 з Греції дуже допомогло б захистити повітряний простір нашої держави.

Для чого Україні потрібні винищувачі F-16 з Греції

Він зазначив в ефірі телемарафону, що літаки F-16 "найбільш підходять нашій системі і на них вже тренуються наші пілоти". За його словами, основна задача Повітряних сил це безпосередній захист повітряного простору та відбиття повітряних атак противника тими наявними силами і засобами, які в нас вже є.

Стосовно цих грецьких F-16. Звісно, що вони би неабияк підсилили нашу повітряну складову авіації, допомогли би нам боротися з авіацією ворога, в тому числі і з крилатими та керованими авіаційними ракетами, які ворог застосовує зараз по наших мирних містах, — сказав Євлаш.  

При цьому він додав, що також ці винищувачі допомагали б виконувати завдання нашій піхоті та армійській авіації на фронті, яка змушена реагувати на застосування ворожих літаків типу СУ-34 та Су-35.

Можливість передачі F-16 Грецією — деталі

Грецький уряд може ухвалити рішення про передачу Україні до 32 одиниць винищувачів F-16. 

За даними видання News Break, уряд Греції має намір продати 108 винищувачів, які підлягають виведенню з експлуатації, а саме: 32 одиниці F-16C/-D Block 30, 24 одиниці Mirage 2000-5 Mk. 2, 33 одиниці F-4E PI2000. 

Сказано, що ціна 108 винищувачів може становити від 2 до 2,5 мільярдів євро. 

В публікації видання зазначається, що передача Україні 32 одиниць літаків F-16 практично не викликає сумнівів. Сказано, що за час служби винищувачі цього типу пройшли дві модернізації конструкції і наразі в середньому витратили близько 60 % граничного терміну служби.

За словами журналістів, вони не можуть так само впевнено сказати про те, куди можуть направити 24 Mirage 2000-5 Mk.2, серед яких 14 — нового будівництва, а інші — модернізація старих Mirage 2000EGM/-BGM. Сказано, що логічними варіантами є передача Україні або продаж Індії, зрозуміло, зі схвалення Франції".

Раніше експерти зазначали, що  українським захисникам необхідно мати 200-300 літаків F-16.

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